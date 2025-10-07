ไทม์ไลน์ล่าสุด คนละครึ่งพลัส ได้ใช้แน่ 29 ต.ค. ใช้สิทธิซื้อสินค้า ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยรายละเอียด โครงการคนละครึ่ง พลัส ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ให้สิทธิกับประชาชน 20 ล้านสิทธิ ซึ่งจะช่วยร้านค้าเล็กรายเล็กรายย่อย
ใครได้สิทธิบ้าง
– สัญชาติไทย
– อายุ 16 ปีขึ้นไป
– มีบัตรประชาชน
– ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการรัฐ
สิทธิที่ได้รับ
– ผู้ยื่นแบบภาษี 2,400 บาท
– ผู้ไม่ยื่นแบบภาษี 2,000 บาท
ใช้สิทธิไม่เกิน 200 บาท/คน
เงื่อนไขใช้สิทธิ
– ใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 11 พ.ย.68 ก่อนเวลา 23.00 น.
– ใช้สิทธิ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน
– ใช้จ่ายผ่านร้านค้า และ Food Delivery
ช่องทางลงทะเบียน
– ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอพพ์เป๋าตัง
– อย่าลืมเปิด G Wallet ก่อนใช้
ไทม์ไลน์คนละครึ่ง
– 15 ต.ค.-19 ธ.ค. ลงทะเบียนร้านค้า
– 20-26 ต.ค. เวลา 06.00-22.00 น. ลงทะเบียนประชาชน
– 29 ต.ค. เริ่มใช้จ่าย
– 7 พ.ย.-31 ธ.ค. ใช้จ่ายผ่าน Food Delivery ได้
ส่วนร้านค้าที่ยังไม่สมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ถุงเงินกรุงไทย.com พร้อมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และสามารถตรวจสอบผลเข้าร่วมโครงการได้ที่รูปโครงการคนละครึ่งพลัส ในแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้
