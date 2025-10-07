คลังคาด คนละครึ่งพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจแสนล้าน ขอให้มั่นใจ ระบบลงทะเบียน มีเสถียรภาพ

คนละครึ่งพลัส ระบบมีเสถียรภาพ รองรับ 1 แสนธุรกรรม/วินาที พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแสนล้าน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะสร้างผลทวีคูณในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าแสนล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ติดหล่มแน่นอน โดยเฉพาะไตรมาส 4/2568 ที่น่าจะได้รับผลจากการกระตุ้นผ่านโครงการนี้อย่างน้อย 0.3-0.4% รวมกับโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,700 บาท ระยะเวลา 2 เดือน คือ พ.ย.-ธ.ค.2568 แบ่งเป็น เดือนละ 850 บาท
คาดว่าจะส่งผลให้จีดีพีไตรมาส 4/2568 โตได้ 1% จากเดิมคาดไว้ว่าจะโตไม่ถึง 1% ทำให้จีดีพีปี 2568 ทั้งปีน่าจะยังคงขยายตัวได้ 2.2% ตามที่คาดไว้
สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหานี้ตกหล่นแน่นอน
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะสามารถรองรับได้ 100,000 ธุรกรรม/วินาที จากเดิมรองรับ 50,000 ธุรกรรม/วินาที ประชาชนจึงสบายใจได้ในระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
ขณะที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัสจะใช้เงินงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2569 วงเงิน 25,000 ล้านบาท และงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 19,000 ล้านบาท