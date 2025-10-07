สะพัด วีริศ ยื่นลาออกผู้ว่าการ รฟท. หลังนั่งเก้าอี้ได้แค่ปีเดียว จับตาบอร์ดรฟท.ประชุม 16 ต.ค.นี้

สะพัด วีริศ ยื่นลาออกผู้ว่าการ รฟท. หลังนั่งเก้าอี้เพียง 1 ปี- จับตาบอร์ด รฟท. นัดประชุม 16 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม รายงานจากสำนักข่าวไทย ระบุว่า นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการ รฟท. เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยให้มีผลภายใน 1 เดือน หรือวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ ก่อนจะมีกระบวนการสรรหาผู้ว่าการ รฟท.โดยด่วนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อไม่ให้กระทบโครงการสำคัญที่การรถไฟฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับนายวีริศดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท.ได้เพียง 1 ปี โดยมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567
ทั้งนี้ แหล่งข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นวันนี้ นายวีริศนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ ภาครัฐและท้องถิ่น เพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณเขตรถไฟ ควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบทางรถไฟให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
แหล่งข่าวเผยว่า ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ทางทีมอาจจะยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนัก อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568
