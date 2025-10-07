โชห่วยเฮรับ คนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้เป็นพายุหมุนศก. ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยว่า ผลจากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ร้านที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ด้วย ซึ่งมีร้านค้าในสมาคมบางส่วนที่เข้าร่วมได้ ประกอบกับมีการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมคนละ 300 บาท เป็น 1,700 บาท คาดว่าจะช่วยเป็นแรงส่งกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ได้ในระดับหนึ่ง ดีกว่าภาครัฐไม่มีมาตรการอะไรออกมา
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ทำให้คนขาดความเชื่อมั่นและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ในช่วงที่ผ่านมากำลังซื้อหายไปมากกว่า 30% แต่เมื่อรัฐบาลมีงบประมาณมาช่วยเติมเงินให้คนละครึ่ง ก็น่าจะช่วยกระตุ้นทำให้คนตัดสินใจในการใช้จ่ายง่ายขึ้น
“แม้ร้านค้าขนาดใหญ่เข้าร่วมไม่ได้ แต่เชื่อว่าน่าจะได้ผลทางอ้อม เพราะเมื่อร้านค้ารายเล็กๆมีรายได้เพิ่ม ค้าขายดีขึ้น จะทำให้มีเงินมาซื้อสินค้าของร้านใหญ่ๆไปขายต่อ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆมา และไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง ในขณะเดียวกันก็อยากให้มีโครงการสนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ นอกเหนือจากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลดำเนินการแล้ว ”นายสมชายกล่าว
นายสมชายกล่าวว่า นอกจากนี้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นี้ ทางผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศร่วม 98 ราย จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการ“โลคอล โลว์คอสต์” โดยจะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1-10 พฤศจิกายนนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มอีกทาง