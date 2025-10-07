วัดใจกนง.นัดผู้ว่าธปท.ป้ายแดง คงหรือลดดอกเบี้ย อสังหาฯแนะคุมดบ.ต่ำยาว ช่วยคนซื้อบ้าน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)วันที่ 8 ตุลาคมนี้ แม้ว่าจะเป็นการประชุมนัดแรกของ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)คนใหม่ ยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ถ้าสามารถปรับลดได้ก็เป็นเรื่องดี
อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะมีการปรับลดในครั้งถัดไปในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วทางธนาคารพาณิชย์สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้กนง.มีนโยบายออกมาก็ได้ เนื่องจากยังมีรูมดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ยังสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกมาก นอกจากนี้การลดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้งถือว่ามีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและประชาชน เพราะจะลดต้นทุนทางการเงิน และช่วยผ่อนภาระการชำระหนี้ได้ ขณะที่จีดีพีเราโตไม่ถึง 2% แต่อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6-7%
“ในมุมของภาคอสังหาริมทรัพย์ มองว่าดอกเบี้ยเงินกู้มีผลต่อราคาบ้านที่แพงขึ้น ถ้าสามารถปรับลดดอกเบี้ยลงได้ ทำให้คนซื้อบ้านในราคาที่ถูกลงได้ ในขณะที่จากความเข้มงวดของแบงก์ในการปล่อยสินเชื่อทำให้มีอัตราการถูกปฎิเสธสินเชื่อสูงถึง 70% โดยเฉพาะในกลุ่มไม่เกิน 2 ล้านบาทที่กู้ไม่ผ่านสูงมาก ยิ่งทำให้คนมีบ้านได้ยากขึ้น ซึ่งอยากให้รัฐบาลพิจารณาโมเดลของต่างประเทศที่รัฐบาลมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ระยะยาว 10-20 ปี ซึ่งโมเดลนี้จะช่วยทำให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น และลดภาระคนผ่อนบ้าน เช่น บ้านราคา 1 ล้านบาท เมื่อก่อนต้องมีเงินเดือน 15,000-20,000 บาทถึงจะซื้อได้ เพราะต้องผ่อนเดือนละ 6,000 บาท แต่ถ้าคิดดอกเบี้ยคงที่ 3% จะทำให้ผ่อนได้ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน เท่ากับลดภาระการผ่อนบ้านได้ครึ่งหนึ่ง ”น.ส.เกษรากล่าว