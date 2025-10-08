www.คนละครึ่งพลัส.com ได้สิทธิ 20 ล้านคน ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ลงทะเบียน 20 ต.ค.ผ่านแอพพ์เป๋าตัง

www.คนละครึ่งพลัส.com ครม.เคาะ 4.4 หมื่นล. คนละครึ่ง พลัส ได้สิทธิ 20 ล้านคนตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ลงทะเบียน20ต.ค.
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีไตรมาส 4 ให้ได้ร้อยละ 1 โดยเงินจาก ”คนละครึ่งพลัส“ ไม่เกิน 44,000 ล้านบาท รวมกับเงินของประชาชนอีก 44,000 ล้านบาท รวมเป็น 88,000 ล้านบาท และยังมีเงินอุดหนุนบัตรสวัสดิการ รวมเป็นยอดนับแสนล้านบาท
เข้าชมเว็บไซต์ https://www.คนละครึ่งพลัส.com/
สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 20 ล้านคน มีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้
1. ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-19 ธันวาคม หรือระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนด
1.2 เปิดรับลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่ 20 -26 ตุลาคม เวลา 06.00 – 22.00 น.
1.3 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม (เวลา 06.00 – 23.00 น.) โดยสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร หรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม (เวลา 06.00 – 21.00 น.)
2. กลุ่มเป้าหมาย 20 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มคนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประชาชนทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 3 .มีบัตรประจำตัวประชาชน 4.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และ 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกสศค. ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 – 5
3. การใช้จ่ายภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 20 ล้านคน ในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิที่กำหนด โดยประชาชนผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 95 ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน และประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายของโครงการฯ
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอย้ำว่า กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ได้รับเงินชดเชยไปแล้ว 13.5 ล้านคน รับเงิน 2,000 บาท เท่ากับกลุ่ม ผู้เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่ง จึงห้ามไม่ให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง เพราะถือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว และเป็นกลุ่มเปราะบางคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและเริ่มใช้เงินในช่วงเดียวกัน พฤศจิกายน-ธันวาคม นี้ และคาดว่าจะร้านค้า ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านราย
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ระบบแอพพ์เป๋าตัง ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เข้าสู่เฟส 5 รองรับประชาชนเช้าใช้บริการจากเดิม 5 หมื่นคน เพิ่มเป็น 1 แสนคนต่อวินาที ดังนั้น การลงทะเบียน เพื่อกดรับสิทธิ์ ผ่านแอปเป๋าตัง ยืนยันไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ประเภทสินค้าและบริการที่สามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัสได้นั้น มีดังนี้
ประเภทสินค้าและบริการที่ซื้อได้
- อาหาร
- เครื่องดื่ม
- สินค้าทั่วไป
- บริการนวด
- สปา ทำเล็บ ทำผม
- บริการขนส่งสาธารณะโดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- สามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทั้งนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด