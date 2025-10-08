ลุ้นผลประชุม กนง.วันนี้ นักวิชาการคาดหั่นดอกเบี้ยอีก ชี้ลงไปเหลือ 1% ถือว่าเหมาะสม

นักวิชาการ คาด กนง.หั่นดอกเบี้ย ยังมีช่องลดได้ ชี้ลงไปเหลือ 1% ถือว่าเหมาะสม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ (8 ตุลาคม) คาดการณ์ว่าผลสรุปน่าจะลดดอกเบี้ยต่อ หลังจากลดไปแล้วที่ระดับ 0.25% ซึ่งยังมีช่องว่างในการลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อได้ โดยสาเหตุที่มองว่าควรลดดอกเบี้ยลงอีก เนื่องจาก 1.เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงขาลง ครึ่งปีแรกอัตราเติบโตเฉลี่ย 2% ในไตรมาสนี้คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1% กว่า จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติม
นายสมชายกล่าวว่า 2.ดอกเบี้ยสหรัฐขาลง เมื่อไทยลดแล้วจึงลดต่อได้ตามเทรนด์สหรัฐ 3.ผลกระทบภาษีสหรัฐ และการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้เติบโตมากขึ้น และ 4.เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ เงินเฟ้อพื้นฐานบวก เฟ้อทั่วไปติดลบ แม้บางส่วนมีมุมมองว่าเป็นภาวะเงินฝืด แต่ตอนนี้ประเมินว่ายังไม่เข้าขั้นภาวะนั้น เพราะเงินเฟ้อพื้นฐานยังบวกได้ แต่ต้องมีการลดดอกเบี้ยลง เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
“การเมืองไทยในปัจจุบัน แม้มีรัฐบาลแล้ว แต่มีอายุไม่นานตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ 4 เดือน ทำให้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงรอยต่อ เศรษฐกิจจึงมีความไม่แน่นอน รัฐบาลควรวางแผนลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจและครัวเรือน โดยหากไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ก็ต้องลดในการประชุมครั้งถัดไป เพราะยังมีช่องทางในการลดต่อได้ ในปี 2568 นี้ หากลดเหลือประมาณ 1% ถือเป็นอัตราที่เหมาะสม และรอดูใหม่ในปี 2569 เพราะเศรษฐกิจคงยังไม่ได้ดีมากนัก และมองว่า อัตราดอกเบี้ยลดต่ำกว่า 1% ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ดุลยภาพเงินเฟ้อและปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลอย่างไรต่อไป” นายสมชายกล่าว