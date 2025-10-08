ทองโลกแตะ 4,000 ดอลต่อออนซ์ครั้งแรก ทำทองแท่งไทยพุ่ง 61,500 บาท ทองรูปพรรณ 62,300

ทองร้อนแรง ทำนิวไฮใหม่ต่อเนื่องตามทองโลก 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครั้งแรก ทองแท่งไทย 61,500 บาท ทองรูปพรรณ 62,300 ผวาชัตดาวน์สหรัฐยืดเยื้อ-จีนเก็บทองเพิ่มอีก 1.24 ตัน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ราคาทองเช้านี้ เปิดตลาดมาสมาคมค้าทองคำแจ้งปรับราคาขึ้น 2 ครั้ง ทำให้บาททองคำละพุ่งขึ้นรวม 550 บาท ตามทองโลกที่มีการปรับตัวขึ้น โดยประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:04 น. ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 61,350.00 บาท ขายออก บาททองคำละ 61,450.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 60,124.56 บาท ขายออก บาททองคำละ 62,250.00 บาท
ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 09:12 น. ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 61,400.00 บาท ขายออก บาททองคำละ 61,500.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 60,170.04 บาท ขายออก บาททองคำละ 62,300.00 บาท
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) ล่าสุดราคาปรับขึ้นมาที่ 4,001.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
และนับตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงตอนนี้ ราคาทองคำขึ้นมาแล้ว 19,100 บาท
ขณะที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด วิเคราะห์ว่า ทองโลกได้ปรับตัวขึ้นจากการที่ตลาดกำลังจับตาการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ กับ พรรคเดโมแครต เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ หรือชัตดาวน์ ที่ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 7 โดยเน้นประเด็นการเจรจาไปที่ระบบประกันสุขภาพ หรือโอบามาแคร์ (Obamacare) ตามความต้องการของพรรคเดโมแครตที่ต้องการสานต่อนโยบายนี้รวมเข้ากับงบประมาณชั่วคราว
ในขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวลงมาและทรงตัวในระดับ 4.12% หลังจากปรับตัวขึ้น 2 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 98.57 หน่วย จาก 97.95 หน่วย สืบเนื่องมาจากเงินเยนอ่อนค่าหลังจากตลาดกังวลแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังของญี่ปุ่น ที่ส่งผลให้ตลาดขาดความเชื่อมั่นในเงินเยนจากนโยบายการเมืองที่อาจเข้าแทรกแซงนโยบายการเงิน
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยในวันอังคารว่า ยอดถือครองทองคำของจีน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 เพิ่มขึ้นราว 1.24 ตัน เป็น 2,303.61 ตัน จากเดิมในเดือน สิงหาคมที่ 2,302.37 ตันซึ่งเป็นการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 0.02 ตัน รวมสุทธิ 1,013.15 ตัน
ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม คือ วันนี้ (8 ตุลาคม) เวลา 14.00 น. ประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ยังวิเคราะห์ราคาทองว่า ทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น แต่ในระยะสั้นหลังขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,000 ดอลลาร์ จะมีการปรับตัวลงในภายหลัง จึงประเมินว่า ทองโลกอาจต่อตัวลงระยะสั้นทดสอบแนวรับที่ 3,975 ดอลลาร์ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,960 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่การปรับฐานลงระยะสั้น