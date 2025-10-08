รมว.พลังงาน ย้ำ ตรึงดีเซลไม่เกิน 32 บาท ตอลด 4 เดือน รบ.อนุทิน

รมว.พลังงาน ย้ำตรึงดีเซลไม่เกิน 32 บาท ตอลด 4 เดือน รบ.อนุทิน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในการแถลงนโยบายกระทรวงพลังงานว่า ขอเน้นย้ำว่ากระทรวงพลังงานจะตรึงราคาพลังงานทุกชนิด และหากราคาตลาดโลกลดลง ก็จะลดราคาในประเทศลงด้วย ทั้งน้ำมัน แอลพีจี และค่าไฟ
โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลจะตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 32 บาทต่อลิตร ตลอด 4 เดือน ของรัฐบาล แต่หากราคาตลาดโลกลดลง ดีเซลก็จะลดลงตามไปด้วย รวมทั้งเบนซินแต่ละชนิด จะพยายามตรึงราคา หากตลาดโลกลดลงก็จะลดราคาเบนซินลงไปด้วย