ม.หอค้า ปรับเพิ่มจีดีพีปีนี้เป็น 2% หลังส่งออกโตเกินคาด-ลงทุนเอกชนพลิกบวก คาดคนละครึ่งพลัสเติมเงินบัตรคนจนดันศก.โตอีก 0.44%
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประกาศปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 จาก 1.7 % เป็น 2.0% เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลลบ
โดยปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยผลักให้จีดีพีทั้งปีปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีดีพีในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวได้สูงถึง 3% เร่งขึ้นจากประมาณการเดิม ,การส่งออกครึ่งปีแรกขยายตัว 15% โตเกินคาด จากการเร่งนำเข้าของสหรัฐอเมริกา และคาดว่าทั้งปีนี้จะโตเพิ่มขึ้นจากเป้าเดิม 2.5% เป็น 6% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนครึ่งปีแรก ขยายตัวเป็นบวก1.4%หลังจากที่ติดลบมานาน
นายธนวรรธน์กล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส และเติมเงินบัตรคนจน คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวม 59,080 ล้านบาท และ 23,000 ล้านบาท ตามลำดับ จะช่วยผลักให้จีดีพีปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.44%
ส่วนปัจจัยลบสำคัญคือนักท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนเพียง 16.7 ล้านคน และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมฟื้นตัวเพียง 80.0% เมื่อ เทียบกับระดับก่อนโควิด-19 ,มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยบริหารประเทศในระยะเวลาสั้นเพียง 4 เดือน ,ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชายืดเยื้อคาดว่ามีการปิดด่านไปจนถึงปลายปี เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างผลกระทบด้านการค้าราว 59,103 ล้านบาท ฉุดจีดีพี ลดลง0.32% และยังมีสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่รวม 5.3 ล้านไร่ ใน 36 จังหวัด
นายธนวรรธน์กล่าวว่า ในช่วงที่เหลือจนถึงสิ้นปีเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบทำให้จีดีพีทั้งปีนี้ต่ำ หรือ สูงกว่าเป้าคาดการณ์ใหม่ 2% ซึ่งเป็นกรณีฐาน หรือ กรณีที่มหาวิทยาลัยคาดว่าเป็นไปได้มากที่สุดได้ ได้แก่ปัจจัยยทางด้าน ภาษีTransshipment,เสถียรภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อย , ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา และ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัว ซึ่งจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
โดยมหวิทยาลัยได้ทำแบบจำลองสถานการณ์ไว้เพิ่มเติมดังนี้ กรณีที่แย่ที่สุด จีดีพีปีนี้อาจโตเพียงลดลงเหลือ 1.2% หากสหรัฐประกาศ สัดส่วน Local Content เพิ่มจาก 40% เป็น 60% ,รัฐบาลประกาศยุบสภาก่อน 4เดือน ,ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาตลอดทั้งปี และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือ 33 ล้านคน
นายธนวรรธน์กล่าวว่า หากกรณีที่ดีที่สุด จีดีพีอาจโตเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% หาก การเจรจาภาษีTransshipment ยังไม่ เสร็จสิ้นภายในปี 2568 ,ยุบสภาภายใน 4 เดือนตามข้อตกลง เปิดด่านชายแดนฯ ภายในเดือนต.ค. 2568 และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 34ล้านคน
“เราปรับเพิ่มประมาณการณ์จีดีพีปีนี้เป็น 2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกและลบ ที่อาจทำให้โตสูงหหรือต่ำกว่าเป้าได้ ทั้งนี้ต้องขอดูผลของมาตรการคนละครึ่ง และบัตรสวัสดิการรัฐก่อนว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแต่ไหน เบื้องต้นคาดว่า ทั้ง 2 มาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ให้ฟื้นขึ้นได้แน่นอน ส่วนจีดีพีในปีหน้ายังมองไม่ชัด แต่อาจจะเติบโตได้ ราว 2-2.5%”