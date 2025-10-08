ด่วน! กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 คงดอกเบี้ยเหลือ 1.50% ต่อปี

กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 คงดอกเบี้ยเหลือ 1.50% ต่อปี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 คงดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% ต่อปี
โดยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจปี 2568 อยู่ที่ 2.2% และปี 2569 อยู่ที่ 1.6%
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เป็นการประชุมรอบแรกของ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ และมีคณะกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เชาว์ เก่งชน และนางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์