อนันดาฯ อัดโปรแรง ดันยอดขายไตรมาส 4 ลด 8 ล. รับเงินคืนสูงสุด 4 ล้าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ถือว่าผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีภาคอสังหาฯ จะมีความคึกคัก เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งทำโปรโมชั่นออกแคมเปญและกิจกรรมในการกระตุ้นยอดขาย ผลักดันให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่พร้อมอยู่ พร้อมโอน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรือคอนโดฯ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุด อนันดาฯ จึงมอบโอกาสที่ดีให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอแคมเปญ “อนันดา ดีลใหญ่ ย้ายด่วน” ดีลสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองซื้อคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวน์โฮม พร้อมอยู่ พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ เพื่อให้ลูกค้าได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่ง่ายขึ้น ด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ กับข้อเสนอพิเศษสุด ในราคาที่จับต้องได้และพร้อมให้คนเมืองใช้ชีวิตได้ทันที
“อนันดาฯ ตั้งใจให้แคมเปญ “อนันดา ดีลใหญ่ ย้ายด่วน” เป็นมากกว่าการนำเสนอข้อเสนอพิเศษ แต่คือ การมอบโอกาสให้ทุกคนได้ก้าวสู่การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง และเป็นการตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ที่พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจ แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า แต่ยังช่วยผลักดันภาพรวมตลาดอสังหาฯ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอน” นายประเสริฐ กล่าว
นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า แคมเปญ “อนันดา ดีลใหญ่ ย้ายด่วน” ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของอนันดาฯ ที่ต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้กับตลาดอสังหาฯ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี อนันดาฯ ตั้งใจนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่พร้อมโอนที่มีคุณภาพบนทำเลศักยภาพสูงสุดของกรุงเทพฯ แคมเปญ “อนันดา ดีลใหญ่ ย้ายด่วน” ไม่ได้เป็นเพียงข้อเสนอทางการตลาด แต่ คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการย้ายเข้าโครงการพร้อมอยู่ ภายใต้แบรนด์คุณภาพ ได้แก่ ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ แอริ เอโทล อันดา ยูนิโอ ทาวน์ เออร์บานีโอ และอาร์เทล เป็นต้น ถึงเวลาย้าย! มาอยู่กับอนันดาฯ มาใช้ชีวิตเมือง กับความสะดวกและความสบาย ที่รอให้คุณพร้อมใช้ชีวิตได้ทันที ในราคาเริ่มต้น 2.19 – 38 ล้านบาท* พร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุด อาทิ รับส่วนลดสูงสุด 8 ล้านบาท* รับเงินคืนสูงสุด 4 ล้านบาท* แต่งครบ* พร้อมอยู่* พิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองภายในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2568 รับฟรี!! ของรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท* อาทิเช่น iPhone17 Pro iPad mini A17 Pro ทองแท่ง 1 สลึง และ Gift Voucher Central เป็นต้น แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 นี้
สำหรับคอนโดมิเนียม 7 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์พอยท์ โครงการไอดีโอ พระราม 9-อโศก โครงการไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม4 โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น โครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ
ส่วนบ้านและทาวน์โฮมมี 11 โครงการ ได้แก่ โครงการ ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4 โครงการยูนิโอทาวน์ ศรีนครินทร์ – บางนา โครงการยูนิโอทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30 โครงการยูนิโอทาวน์ ประชาอุทิศ 76 โครงการเออร์บานิโอ เมซ วิภาวดี – แจ้งวัฒนะ โครงการอันดา ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ ทาวน์โฮม โครงการเอโทล บาหลีบีช มอเตอร์เวย์ – ลาดกระบัง โครงการแอริ พระราม 2 โครงการแอริ แจ้งวัฒนะ โครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 และครงการแอริ สุขุมวิท-บางนา กม.5