MIND WELLNESS เปิดคลินิกสุขภาพ-ความงาม เจาะไฮเอนด์ ตั้งเป้า 3 ปีสร้างรพ.เวลเนส-ศัลยกรรมย้อนวัยครบวงจร
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ดร.ภูวษา วราสิทธิกร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MIND WELLNESS CLINIC (MWC ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัว MIND WELLNESS CLINIC อย่างเป็นทางการในตลาดดูแลสุขภาพ และความงาม มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการยืดอายุสุขภาพ (Longevity Life) และการวางโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Health) ซึ่งทางคลินิกมีจุดขายที่สำคัญคือการผสานศาสตร์ Anti-Aging, Aesthetic และ Mental Wellness เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการสุขภาพ-ความงามในไทย
โดยได้นำนวัตกรรม Neuro Harmony S20 เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อดูแลสุขภาพจิตและสมอง เช่น ภาวะสมาธิสั้น (ADHD/ADD), OCD, นอนไม่หลับ, โรคซึมเศร้า จนถึงภาวะความจำเสื่อม กำลังเป็นโรคที่มีอัตราการเติบโตสูง จากการทำงานหนักในยุคปัจจุบัน และเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย นับเป็นอีกก้าวของการแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน ที่มีความตึงเครียดและโรคทางจิตใจเพิ่มสูงขึ้น จากสังคมที่มีการแข่งขันสูง และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่มีต่อสุขภาพจิต และ ด้านความงาม (Aesthetic Medicine) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดูแล และบำบัด เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Ulthera, Liftera, Indiba และ Dual Yellow Laser ตลอดจนศัลยกรรมครบวงจร โดยทีมแพทย์ไทยและเกาหลีที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโซลูชันด้านความงามแบบครบจบในที่เดียว
“เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงคลินิกความงาม แต่เราคือ Wellness Center ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพและความงามของไทยแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ และความงาม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว (Longevity Life) ให้กับลูกค้าทุกคน“ ดร.ภูวษากล่าว
ดร.ภูวษากล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตตั้งเป้าภายใน 3–5 ปี จะลงทุนสร้างโรงพยาบาลเวลเนสและศัลยกรรมย้อนวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยไทยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนขยายสาขาใหม่ย่านราชพฤกษ์และสุขุมวิท เพื่อเสริมฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาดเวลเนสที่มีการแข่งขันสูง
“ในช่วงเปิดตัวทางคลินิกได้จัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟตั้งแต่วันนี้ สำหรับลูกค้า อาทิ ซื้อ Voucher 500,000 บาท รับสิทธิประโยชน์เพิ่มกว่า 230,000 บาท หรือ Voucher 2,000,000 บาท รับของขวัญรวมกว่า 1,177,400 บาท พร้อมสิทธิ์แพ็กเกจท่องเที่ยวและดูงานศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี”