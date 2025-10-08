เอกนิติ ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจ อัดท่องเที่ยวเมืองรอง สลากเกษียณค้ำกู้เงินแบงก์ได้

เอกนิติ ชง ครม.เศรษฐกิจสัปดาห์หน้า อัดแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งอัดงบฯ ประชุมสัมมนา-มาตรการภาษี ยันหลังจากนี้เข็นมาตรการออกมาทุกสัปดาห์ เหตุรัฐบาลมีเวลาสั้น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า หลังจากนี้รัฐบาลจะผลักดันมาตรการเศรษฐกิจออกมาทุกสัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาทำงานสั้นแค่ 4 เดือน ดังนั้นทุกมาตรการที่ออกมาจะต้อง Quick Big Win โดยสัปดาห์หน้าจะเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เห็นชอบแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นท่าการท่องเที่ยว
“มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวกำลังทำอยู่ โดนยึดหลักการเดียวกัน คือกระตุ้นสั้นได้ยาว กระจายตัว”
รายละเอียดมาตรการ
1.การเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายใช้งบอบรมสัมมนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หรือ ฟร้อนซ์โหลด โดยให้ความสำคัญกับการจัดที่เมืองรองเป็นลำดับแรก
2.มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
3.มาตรการภาษีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่มีการปรับปรุงโรงแรมที่พัก สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
“มั่นใจว่าใน 4 เดือนจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆอย่างน้อยต้องช่วยดันเศรษฐกิจไตรมาส 4 ไม่ให้ติดลบ และต้องเป็นการวางโครงสร้างระยะยาวด้วย”
ดร.เอกนิติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Future Finance : โฉมใหม่การเงินการคลัง” ใน งาน CEO Economass Awards 2025 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนและเปลี่ยนยางรุนแรงมากขึ้น ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก ได้แก่
1. การค้าระหว่างประเทศ ถึงวันนี้จะเปลี่ยนไปเป็นการค้าแบบเลือกข้างมากขึ้น จะมีการตรวจสอบที่มาของสินค้า เพิ่งอาจจะทำให้ถูกเก็บภาษีสูงขึ้นได้
2. โลกที่จะเต็มไปด้วยสังคมสูงอายุ โดยเฉพาะเมืองไทยที่มีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรทั้งโลกมี 15% ที่มีอายุเกิน 60 ปี
“คนไทยจนก่อนแก่ ทำให้เป็นภาระของภาครัฐ นี่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องมีการ re-skills, Up-skills”
3. กระแสดิจิทัล วันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างเทคโนโลยี AI ที่เกิดขึ้นเร็วมาก ซึ่งต้องดูว่าคนไทยตามทันหรือไม่
4. ปัญหาโลกร้อน ทำให้เกิดเทรนด์รักษ์โลก หรือโลกสีเขียวที่จะมีกติกามากขึ้น หากใครปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากก็จะถูกเก็บภาษีสูงขึ้น
ดร.เอกนิติ กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปีนี้ เนื่องจากมีการประเมินกันว่าจะขยายตัวได้แค่ 0.3% ส่วนไตรมาส 3 ค่ารถจะขยายตัว 1.7% ชะลอลงจากครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้เฉลี่ย 3% เนื่องจากมีการเร่งผลิตเร่งส่งออกก่อนจะถูกสหรัฐเก็บภาษี แต่ครึ่งปีหลังประเทศไทยถูกเก็บภาษี 19%
“ครึ่งปีหลังดิ่งเลย ถ้าปล่อยไว้ แล้วจะไม่แค่ดิ่ง แต่จะตกเหวเลย เหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนรถยนต์ติดหล่ม แล้วจะทำยังไงให้พ้น นี่คือโจทย์ของรัฐบาลแต่เรามีเวลาแค่ 4 เดือน”
ขณะเดียวกันเครื่องยนต์การบริโภคก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงกว่า 80% ของ GDP ขณะที่ SME ก็ขาดสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกสถาบันจัดอันดับ rating ปรับแนวโน้มเครดิตลงอีก เนื่องจากหนี้ภาครัฐอยู่ที่ 60% ของ GDP ขนาดที่มีการขาดดุลงบประมาณปีละ 4% กว่า ทำให้ใกล้จะชนเพดาน 70%
ดร.เอกนิติ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงมีมาตรการพี่ไม่ใช่แค่กระตุ้นสั้นๆหรือแจกเงินอย่างเดียว แต่ออกแบบนโยบายให้เกิดผลระยะยาวและมีการกระจายตัวด้วย อย่างมาตรการคนละครึ่ง พลัส ที่ไม่ได้ให้ร้านค้าโมเดิร์นเทรดเข้าร่วม อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดและ micro sme
นอกจากนี้ ใน app ถุงเงิน จะมีการ Re-skills ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมด้วย ทั้งเรื่องการเพิ่มยอดขายการทำบัญชีการนำ AI มาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ยังเน้นรักษาวินัยการเงินการคลังด้วย คือให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีได้วงเงินมากกว่า
ดร.เอกนิติ กล่าวอีกว่า อีกมาตรการที่รัฐบาลกำลังทำการแก้ปัญหาหนี้ โดยจะใช้เงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 21,000 ล้านบาท ไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) บริหาร โดยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ เพื่อให้ภาระผ่อนของลูกหนี้ลดลง
ขณะที่ SME ที่ขาดสภาพคล่อง ส่วนหนึ่งก็จะมีสินเชื่อที่ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกัน สินเชื่อของ SME ทั่วไป กับ SME ที่เป็นซัพพลายเชน
“จะมีการคืนภาษีให้กับ sme โดยสรรพากรดำเนินการแบบ post audit เมื่อคืนก่อนแล้วค่อยตรวจทีหลัง ซึ่งอันนี้เคยทำแล้วสมัยที่ผมเป็นอธิบดีกรมสรรพากร จะทำให้ผู้ประกอบการใน supply chain มีลมหายใจ”
ส่วนนโยบายดูแลผู้สูงอายุ จะทำในรูปสลากเกษียณ ที่จะเอาเงินบริหารจัดการสลากบางส่วนมาให้คนที่ซื้อหวยออนไลน์ แต่ไม่ถูกรางวัล สามารถมีเงินออมสะสมไว้ได้ ซึ่งจะถอนได้หลังอายุ 55 ปี หรือก่อนหน้านั้นหากมีความจำเป็นฉุกเฉิน สามารถนำไปเป็นหลักประกันขอกู้แบงก์ได้