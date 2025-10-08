สมาคมธุรกิจคราฟท์เบียร์ จัด Thailand Craft Beer Week 2025 เริ่ม10-18ต.ค. ดันเศรษฐกิจท้องถิ่น

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจคราฟท์เบียร์จัด “Thailand Craft Beer Week 2025” ต่อเนื่องปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 10–18 ตุลาคม 2568 ดันเศรษฐกิจท้องถิ่น–ท่องเที่ยว–ผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้ธีม “Celebrate the Local”
ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีถือเป็นจังหวะสำคัญของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเวลาที่เศรษฐกิจต้องการแรงส่งจากทุกทิศทาง สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟท์เบียร์จึงเดินหน้าจัดงาน Thailand Craft Beer Week 2025 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนธุรกิจในอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ กระตุ้นบรรยากาศทางเศรษฐกิจ และสร้างความเคลื่อนไหวให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า บรูวว์ผับ และผู้ผลิตรายย่อยทั่วประเทศสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีร้านที่จำหน่ายคราฟท์เบียร์ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง และมีโรงเบียร์ขนาดเล็กเปิดตัวขึ้นมากกว่า 50 แห่งตั้งแต่ 2024 เป็นต้นมาหลังจากมีการผ่อนคลายระเบียบสรรพสามิตในเรื่องกำลังผลิตของ ถึงแม้ว่าตลาดเครื่องดื่มในปี 2025 จะยังคงเติบโตแต่ชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยจากตลาดภาพรวมภายในประเทศที่หดตัวลง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และยังมีความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันด้านภาษี
อย่างไรก็ตาม Euromonitor ปี 2024 ได้ระบุไว้ว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มสนใจสินค้าระดับพรีเมียมมากขึ้น เช่น คราฟต์เบียร์ ดังนั้น ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์จึงยังมีโอกาสในตลาดปีต่อๆ ไปโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ การสร้างชุมชน และการร่วมมือจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
สำหรับปี 2025 เทศกาลจัดขึ้นภายใต้ธีม “Celebrate the Local” ซึ่งสะท้อนช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ไทย หลังจาก กว่า 10 ปีของการผลักดันทั้งในด้านความรู้ กฎหมาย และความร่วมมือเชิงนโยบาย ขณะนี้เริ่มเห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
• ความคืบหน้าในการปรับปรุง พ.ร.บ.สรรพสามิต และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ยืดหยุ่นขึ้นและเอื้อต่อการเติบโตของผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก
• โรงเบียร์ขนาดเล็กและแบรนด์ท้องถิ่นกำลังก่อเกิดขึ้นทั่วประเทศ
• การกลับมาจัดงานประชุมระดับเอเชียด้านคราฟท์เบียร์ Brew Asia 2025 ที่ประเทศไทย
นี่จึงถือเป็น “จังหวะที่ใช่” ในการเฉลิมฉลองอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ไทยในฐานะหนึ่งในพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กำลังขยายตัว
สร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ เชื่อมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ตลอดสัปดาห์ของช่วง Thailand Craft Beer Week 2025 ร้านค้า บรูวว์ผับ ผู้ผลิต และพันธมิตรในหลายจังหวัดจะเปิดบ้านจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนที่ชื่นชอบคราฟท์เบียร์ เช่น
• การเปิดตัวเบียร์ใหม่
• การจับคู่เบียร์กับอาหารท้องถิ่น (Beer & Food Pairing)
• เวิร์กช็อป ทอล์กโชว์ และมินิคอนเสิร์ต
• กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวในสไตล์ Café & Bar Hopping
การจัดงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยังเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เชื่อมโยงผู้ผลิตและร้านค้าเข้ากับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ กระตุ้นการเดินทางรูปแบบกินดื่ม (Gastro Tourism / Café & Bar Hopping)
Sustainability และ Drink Responsibly — จัดกิจกรรมอย่างรับผิดชอบ
สมาคมฯคราฟท์เบียร์เน้นย้ำว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมต้องควบคู่ไปกับความยั่งยืนในสองมิติสำคัญ ได้แก่
Sustainability (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ โดยในปีนี้เรายังได้จับมือกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจแคน จำกัด และ ‘Aluminium Loop’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการลดขยะและวงจรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Drink Responsibly (ดื่มอย่างรับผิดชอบ)
สมาคมฯ เน้นความสำคัญด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบ เน้นการบริโภคอย่างมีสติ อยู่ในกรอบของกฎหมาย สังคม และความปลอดภัย โดยร่วมมือกับ “มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์”
New Partner – ผู้สนับสนุนความสดชื่น
และปีนี้ ทางสมาคมมีได้รับการสนับสนุนจาก “Pepsi” ที่มาช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วย Pepsi-Cola พร้อมกับสูตรเครื่องดื่มสร้างสีสันให้กับร้านคราฟท์เบียร์จาก Pepsi Mixology
เชื่อมคน–เชื่อมชุมชน–เชื่อมวัฒนธรรม
Thailand Craft Beer Week 2025 ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีของผู้ผลิตไทย ร้านค้าในชุมชน ศิลปินท้องถิ่น เชฟ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จะร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตได้อย่างสมดุล เทศกาลครั้งนี้จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลอง แต่คือการประกาศจุดยืนของอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ไทยบนเวทีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ทางสมาคมจะจัดงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณสมาชิกสมาคมและพันธมิตร โดยมี Brewer ต่างชาติจาก Brew Asia มาร่วมงานพร้อมกับ Bus Tour Party ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ที่โรงเบียร์สหประชาชื่น จตุจักร โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรม และรายชื่อร้านที่เข้าร่วมงานได้ทางช่องทางทางการของงาน Thailand Craft Beer Week 2025 ได้ที่
www.ThailandCraftBeerWeek.com
Facebook page: Thailand Craft Beer Week