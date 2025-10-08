กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่กรมอุตุนิยมวิทยา-เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกาย

กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่กรมอุตุนิยมวิทยา และเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 30/2568 ณ สำนักงาน กสทช.
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้มีระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 45 วาระ ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 13 วาระ โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ดังนี้
วาระที่ 5.03 การอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่และเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมของกรมอุตุนิยมวิทยา กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ 6.7651 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อส่งข้อมูลระหว่างสถานีทางบกกับสถานีทางเรือ นอกจากนี้ ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ 7.395 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 3 kHz ในกิจการกระจายเสียง (Broadcasting Service) และคลื่นความถี่ 8.743 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 2.7 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile Service) เพื่อใช้สำหรับระบบกระจายข่าวอากาศอัจฉริยะเพื่อการเดินเรือ (Smart Broadcast for Shipping : SBS) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อส่งข้อมูลพยากรณ์อากาศไปถึงเรือแบบเรียลไทม์
ทั้งนี้ การอนุมัติการจัดสรรและการให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2569 และต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตนี้ทันที หากพบว่าการใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้รับอนุญาตนี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับโครงข่ายสื่อสารอื่นที่ได้รับอนุญาตเดิมอยู่ก่อนแล้ว โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขการรบกวนก่อนใช้งานต่อไป และหากมีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใด ๆ เพิ่มเติม จะต้องดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมและขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมก่อนทุกครั้ง
วาระที่ 4.22 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กสทช. เห็นชอบให้กำหนดเครื่องแบบเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุม ซึ่งเดิม กสทช. กำหนดเครื่องแบบสำหรับเลขาธิการ กสทช. พนักงาน และลูกจ้างไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องแบบปฏิบัติการ (2) เครื่องแบบประจำสำนักงาน (3) เครื่องแบบพิธีการ (4) เครื่องแบบปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหรือที่ทำการสำนักงาน กสทช. และกำหนดเครื่องแบบสำหรับ กสทช. ไว้ 2 ประเภท คือ (1) เครื่องแบบปฏิบัติการ (2) เครื่องแบบพิธีการ แต่เนื่องจาก กสทช. เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องออกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจค้น จับกุมผู้ฝ่าฝืน ตรวจสอบเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดเครื่องแบบเพิ่มเติม สำหรับเลขาธิการ กสทช. พนักงาน และลูกจ้าง คือ เครื่องแบบสนาม และเพิ่มเติมเครื่องแบบสำหรับ กสทช. คือ เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหรือที่ทำการสำนักงาน กสทช. โดยเครื่องแบบสนาม จะเป็นเครื่องแบบที่มีการสวมหมวก เข็มขัด เสื้อและกางเกงสีกรมท่า มีเครื่องหมาย ป้ายชื่อแสดงตนและสำนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม
วาระที่ 4.25 เรื่อง รายงานผลการประเมินมูลค่าความเสียหายและผลกระทบจากการละเมิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กสทช. มอบหมายสำนักงาน กสทช. วิเคราะห์ทางเลือกอื่นเพิ่มเติมในการประเมินมูลค่าความเสียหายและผลกระทบจากการละเมิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ของ กกท. พร้อมทั้งวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการกระทำของ กกท. เข้าข่ายเป็นการละเมิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ หรือ MoU หรือไม่อย่างไร เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมมากขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอจำนวนเงินที่ต้องเรียกคืนจาก กกท. เป็น 2 แนวทาง คือ เรียกคืนบางส่วนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น และเรียกคืนเต็มจำนวน แต่เนื่องจากวิธีการที่ใช้คำนวณ และประเด็นที่สำนักงานนำมาพิจารณายังไม่ครอบคลุมจึงต้องดำเนินการให้เพิ่มเติมและเสนอที่ประชุมต่อไป