เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน ‘เป๋าตัง’ เตรียมรับเงิน คนละครึ่งพลัส ผ่าน G wallet
จากกรณีคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จำนวนไม่เกิน 44,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 20 ล้านคน ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06.00 – 23.00 น.) โดยสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 – 22.00 น.
โครการคนละครึ่งพลัส แต่ต่างจากเดิมอย่างไร
พลัสที่ 1 – เพิ่มช่วงอายุ: ขยายช่วงอายุตั้งแต่ 16 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้
พลัสที่ 2 – เพิ่มวงเงินใช้จ่าย: รัฐเพิ่มเติมจาก 150บาท/วัน เป็น 200บาท /วัน
พลัสที่ 3 – เพิ่มสิทธิพิเศษ: เพิ่มสิทธิสร้างแรงจูงใจ ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีได้ 2,400 บาท
พลัสที่4 – เพิ่มโอกาส: ให้โอกาสคนตัวเล็ก ร้านค้า Micro SME เข้าร่วมโครงการได้
พลัสที่ 5 – เพิ่มทักษะ: ส่งเสริมให้ร้านค้าพัฒนาทักษะ Upskill/Reskill ในระยะต่อไป
คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 5 (ปี 2565)
สิทธิที่ได้รับ
- 2,400 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ยื่นแบบภาษี
- 2,000 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ไม่ยื่นแบบภาษี
*ใช้สิทธิไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
เงื่อนไขการใช้สิทธิ
- ต้องใช้สิทธิครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 ก่อนเวลา 23.00 น. เพื่อมิให้สิทธิถูกยกเลิกตามเงื่อนไขโครงการ
- ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ณ ร้านค้า ที่ร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของทุกวันโดยชำระผ่าน G Wallet
ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ
ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอพพ์เป๋าตัง อย่าลืมสมัครและเปิดใช้งาน G Wallet ก่อนใช้สิทธิ
*คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
ขั้นตอนเตรียมความพร้อม