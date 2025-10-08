แสนสิริ บุกภูเก็ตไม่ยั้ง เปิด 2 โครงการ 3,800 ล้าน ส่งดีคอนโด-เศรษฐสิริ เขย่าไฮซีซั่น
เดินหน้าต่อยอดทำเลภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ล่าสุดเตรียมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ในภูเก็ต มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ได้แก่ ดีคอนโด โคฟ มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการล่าสุด “ดีคอนโด รีฟ” ที่ Sold Out และประสบความสำเร็จจากจุดขายทั้ง ทำเลศักยภาพ, โปรดักส์คุณภาพและความคุ้มค่า โครงการยังตั้งอยู่บนทำเลกะทู้ ที่ใกล้ทุกความสะดวกสบาย เดินทางสู่ใจกลางเมืองง่าย ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์
ตอบโจทย์เรียลดีมานด์และการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า เฉลี่ยสูงถึง 7-11% โดยคาดว่าโครงการใหม่ “ดีคอนโด โคฟ” ที่เตรียมเปิดตัว ในทำเลเดียวกัน จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้”แสนสิริ” นับเป็นเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมในทำเล กะทู้ ที่ประสบความสำเร็จในทำเลนี้มาแล้วถึง 6 โครงการ โดยโครงการ “ดีคอนโด โคฟ” เตรียมพรีเซลล์ในเดือนพฤศจิกายน และเตรียมเปิดให้ชมห้องตัวอย่างเร็วๆ นี้
นอกจากนี้”แสนสิริ”ยังประสบความสำเร็จ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากชาวภูเก็ต ในการเปิดขายรอบ VVIP โครงการ ”เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต” มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี เปิดตัวครั้งแรกในภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 13-20 ล้านบาท
เป็นบ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์น คลาสสิค งดงามเหนือกาลเวลา จาก Timeless Design โดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าโครงการด้วย Main gate ขนาดใหญ่รองรับถนนหลักที่เชื่อมต่อไปยังหาดป่าตอง พร้อมน้ำพุบริเวณหน้าโครงการ โดดเด่นตามแบบฉบับ “เศรษฐสิริ” ที่ประทับใจคนภูเก็ตในครั้งแรกที่เปิดตัว
ประกอบกับโครงการยังตั้งอยู่ในทำเล “เกาะแก้ว” ที่นับเป็นที่สุดของทำเลอยู่อาศัยในภูเก็ต จากความเป็นศูนย์กลางของเกาะภูเก็ต ที่เดินทางสะดวก นับเป็นทำเลศักยภาพแห่งใหม่ที่รองรับการเติบโตของเมืองและ Residential Zone อย่างแท้จริงจากการมีธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นทำเลที่ยังครองความเป็นธรรมชาติสูงที่หาได้ยากในภูเก็ต และเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนและอยู่อาศัย
และนับเป็นอีกหนึ่งทำเลการลงทุนของเกาะภูเก็ต ที่มีอัตราการการเช่าซื้อหรือผลตอบแทนสูง ส่งผลให้สร้างยอดขายรอบ VVIP ไปกว่า 40 ยูนิต ใน 48 ชม. กวาดยอดขายไปกว่า 700 ล้านบาท โดย”เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต “ เตรียมเปิดพรีเซล วันที่ 17 ตุลาคมนี้ ลงทะเบียนรับส่วนลด 100,000 บาท