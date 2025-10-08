ชาตรามือ ลุยแบรนด์ใหม่ CTM แก้วละ 75-200 บาท เปิดที่แรกเซ็นทรัลพาร์ค จ่อผุดอีก 2 สาขา
น.ส.พราวนรินทร์ เรืองฤทธิเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด เจ้าของแบรนด์ชาตรามือ เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวชาแบรนด์ใหม่ CTM สาขาแรกที่เซ็นทรัล พาร์ค เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บนพื้นที่ 50 ตารางเมตร รูปแบบร้านสเปเชียลตี้ และมีแผนขยายสาขาอื่นๆต่อไปภายในปี 2568 นี้ เน้นทำเลใจกลางเมืองเป็นหลัก สำหรับชื่อของ CTM ไม่ได้ย่อมาจาก Cha Tra Mue แต่มาจาก Captivating Tea Muse เกิดจากแรงบันดาลใจจากใบชาถ่ายทอกผ่านรสชาติ กลิ่น และประสบการณ์ของการดื่มชาในมิติใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย ดื่มได้ทุกวัน เข้าถึงได้ทุกคน ในราคาเริ่มต้นที่ 75-200บาทต่อแก้ว โดยมีเมนูซิกเนเจอร์ทั้งหมด 6 เมนู ได้แก่ ชานมอู่หลงนางงาม ชาจัสมินบลูม ชาต้งติ่งเกาลัด ชาขาวไอวอรี่นมปั่น ชาไทยซีทีเอ็มเครมบรูเล่ และชาส้มโอทับทิมสยาม
“ความแตกต่างของแบรนด์ ชาตรามือ กับCTM คือ ชาตรามือจะสะท้อนภาพของชาไทยในแบบต้นตำรับและคลาสสิก เป็นตัวแทนของความคุ้นเคย และเสน่ห์ของชาในรูปแบบที่ผู้คนไว้วางใจ ส่วน CTM เกิดจากความเข้าใจในวัฒนธรรมการดื่มชาที่ยังเติบโตได้อีกมากในตลาดปัจจุบัน เราเห็นโอกาสจึงเป็นที่มาของแบรนด์ใหม่“น.ส.พราวนรินทร์กล่าว
น.ส.พราวนรินทร์ กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว กระทบต่อกำลังซื้อ แต่มองว่าธุรกิจตลาดอาหารและเครื่องดื่มยังคงไปต่อได้ เพราะผู้บริโภคยังต้องบริโภค แม้ว่าจะมีหลายแบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศในวงการเครื่องดื่มชา ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ทำให้ตลาดขยายและเติบโตขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ที่ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพราะการดื่มชา ถือเป็นการเฉลิมฉลองที่เข้าถึงง่ายด้วย และเชื่อว่า มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีทั้งกับผู้บริโภคที่มีทางเลือกที่หลากหลายและผู้ผลิตชาได้เติบโตด้วย ซึ่ง CTM เตรียมแผนการขยายสาขาภายในปีนี้ แม้ขณะนี้ความนิยมและการแข่งขันในธุรกิจชา ไม่ว่าจะสัญชาติไทยด้วยกันหรือชาสัญชาติจีนที่มาเปิดในไทยอย่างแพร่หลาย ถือเป็นเรื่องดีกับผู้บริโภคที่มีเครื่องดื่มชาให้เลือกได้หลากหลาย และเป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคไทยจะได้เปิดใจ และลิ้มลองกับชาแปลกใหม่ CTM