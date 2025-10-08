ก.ล.ต.ไม่ยืนยันคนเดียวกัน ประสาน ปอศ. สอบ เบนจามิน เบอร์เจอร์ ใช่ เบน สมิธ หรือไม่

ก.ล.ต.เผยได้รับหนังสือร้องจากทนาย “เบน สมิธ” ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี “เบนจามิน เบอร์เจอร์” ผู้ถูกกล่าวโทษเมื่อปี 2564 ยันขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน พร้อมประสาน ปอศ. ตรวจสอบเพื่อความชัดเจนในการดำเนินคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้รับหนังสือจาก นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายเบน สมิธ เพื่อขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ที่ ก.ล.ต. เคยกล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เป็นบุคคลเดียวกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ นายเบน สมิธ หรือไม่
นายเอนกกล่าวว่า ประเด็นดังกล่าว ก.ล.ต. ได้รับการสอบถามจากหลายหน่วยงานและบุคคลอื่นเช่นกัน โดยขอให้ข้อมูลว่า กรณีนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ (Benjamin Berger) ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ ต่อ ปอศ. เมื่อปี 2564 กรณีเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ยื่นขอรับอนุญาตในปี 2562 พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ไปพร้อมกับหนังสือกล่าวโทษด้วย
สำหรับกรณีที่สงสัยว่า บุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ และบุคคลที่ตกเป็นข่าว เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ก.ล.ต. ไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ กับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือนายเบน สมิธ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ประสานไปยัง ปอศ. เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาประเด็นตัวตนของบุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ และบุคคลที่ตกเป็นข่าว เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อไป