เศรษฐกิจซึม เศรษฐีภูธร ชะลอสร้างบ้านหรูหลังใหญ่ระดับ 100 ล้าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายอนันต์กร อมรวาที กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านหรู เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2568 กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวดีโดยเฉพาะในกลุ่มบ้านระดับราคามากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป ที่กำลังซื้อลดลงกว่า 15% เนื่องจากลูกค้ายังไม่มีความเชื่อมั่น ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและกำแพงภาษีสหรัฐฯ ที่ยังไม่ชัดเจนด้วย แต่ขณะนี้ปัจจัยเหล่านี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว จึงมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ กำลังซื้อกลุ่มบ้านหรูจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงไตรมาสที่4 เป็นต้นไป โดยอาจจะทรงตัวหรือเป็นบวกได้ หลังจากที่ไตรมาสที่ 1 ติดลบ 15% ไตรมาสที่2 ติดลบ 10% และไตรมาสที่3 ติดลบ 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้วย
ดังนั้น จึงประเมินแนวโน้มในปี 2569 มีโอกาสที่ตลาดจะทรงตัวหรืออาจจะฟื้นตัวประมาณ 3-5% เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีอยากขอให้รัฐบาลใหม่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อ รวมถึงเร่งการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือ การฟื้นความเชื่อมั่น เพราะถ้าหากความเชื่อมั่นกลับมา จะทำให้คนกล้าใช้เงินมากขึ้น พร้อมกันอยากให้รัฐบาลขยายวงเงินลดภาษีล้านละหมื่น จาก 1 แสนบาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทได้
นายอนันต์กร กล่าวว่า สำหรับเทรนด์ตลาดบ้านหรูในปัจจุบัน ในกลุ่มราคามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจ ยังไม่มีความเชื่อมั่น จึงชะลอการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านออกไป รอจังหวะเศรษฐกิจฟื้น แต่ตลาดมาขยายตัวมากขึ้นในกรุงเทพฯและปริมณฑลแทน นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนยอดสั่งสร้างไม่ได้ลดลง แต่มูลค่าของบ้านลดลง เนื่องจากลูกค้าปลูกสร้างบ้านที่มีขนาดเล็กลง สะท้อนจากแบบบ้าน The Empire One มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษพร้อมลิขสิทธิ์เพียงหลังเดียวบนที่ดินขนาดเริ่มต้น 15 ไร่ หลังทำตลาดมีลูกค้าแสดงความสนใจแบบบ้านดังกล่าวเข้ามาบ้างแล้ว เป็นนักธุรกิจแต่ขอให้บริษัทปรับลดขนาดพื้นที่ของบ้านลงเหลือมูลค่าประมาณ 300-500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างปรับแบบบ้านให้อยู่ในกรอบค่าก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ