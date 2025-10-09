พรุ่งนี้ คน.นัด ร้านขายยา-อย. ซักซ้อม ‘คลี่รายการยา’ ตามคำสั่งหมอที่ซื้อได้นอกโรงพยาบาล
นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า บ่ายของพรุ่งนี้วันที่ 10 ตุลาคม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน จะเป็นประธานการประชุมหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการซื้อยานอกโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” ระหว่างกรมฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สมาคมร้านขายยา และร้านเชนสโตร์จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล หรือ เทเลฟาร์มาซี (Telepharmacy) เพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมตามแนวคิดโครงการฯ ทั้งในแง่กฎหมายว่าอะไรที่ดำเนินการได้และอะไรยังเป็นข้อห้ามตามกฎหมายสาธารณสุข เช่น ร้านยาทั่วไปห้ามขายยาผ่านระบบออนไลน์ หรือ ชนิดยาห้ามจำหน่าย รวมถึงเน้นย้ำการปิดป้ายแสดงราคายาหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจก่อนซื้อ
” หลังจากได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปจากกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว เพื่อให้ครบวงจร ก็ต้องทำความเข้าใจกับช่องทางจำหน่ายยา มุ่งเน้นความเข้าใจเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ โครงการนี้ไม่ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนอะไร แต่ต้องการให้ประชาชนและไม่ใช่ผู้ป่วยร้ายแรงได้มีทางเลือกที่จะซื้อยาเองกับร้านขายยาใกล้บ้าน และประหยัดค่าใช้จ่ายกับยาสามัญที่ซื้อได้ทั่วไป ซึ่งในการประชุมจะคลี่รายการชนิดและจำแนกรายการยา อะไรเป็นกลุ่มยาสามัญ กลุ่มยาอันตราย กลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง ว่ายาชนิดใดซื้อได้ตามร้านขายยาและยาชนิดใดยังต้องซื้อตรงกับโรงพยาบาล ” นายกรนิจ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเบื้องต้น ได้มีเครือข่ายร้านยาเชนสโตร์แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละเชนได้เปิดบริการแล้วถึง 2-3 พันแห่งทั่วประเทศ และส่วนใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้โรงพยาบาล กรมการค้าภายในจึงมั่นใจการคิกออฟโครงการสุขกาย สบายกระเป๋า เริ่มในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ จะมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการเกิน 1 หมื่นแห่ง และเพื่อป้องกันเรื่องสรรพคุณยาและราคาที่ไม่เป็นธรรม ทางกรมฯจะออกสติ๊กเกอร์ปิดไว้กับร้านขายยาที่อยู่ในโครงการด้วย