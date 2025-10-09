10 ต.ค.นี้ ‘ไทย-ลาว’ ถกเตรียมความพร้อมเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่5 ปลายปีนี้ หนุนการค้าชายแดน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการภายใน ปลายเดือนธันวาคม 2568 หลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการเปิดใช้สะพานและกำหนดมาตรการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสองประเทศ
นายปิยพงษ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 16.34 กิโลเมตร ประกอบด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงและถนนโครงข่ายเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3,772 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานตามสัญญาฝ่ายไทย 2,576 ล้านบาท และฝ่าย สปป.ลาว ประมาณ 1,196 ล้านบาท สะพานตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เชื่อมกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ของ สปป.ลาว ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดประตูเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอินโดจีน
นายปิยพงษ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในที่ประชุมวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นี้ คณะกรรมาธิการบริหารสะพานฯ จะพิจารณาประเด็นสำคัญหลายด้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ อาทิ การกำหนดเวลาเปิด–ปิดสะพาน ซึ่งคาดว่าจะยึดตามมาตรฐานเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งอื่น ๆ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน และข้อกำหนดด้านการจราจร ความปลอดภัย และพิธีการศุลกากร โดยทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและลาว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) และ แห่งที่ 4 (เชียงของ–ห้วยทราย)
นายปิยพงษ์ กล่าวว่า สำหรับลักษณะทางวิศวกรรม สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกที่ออกแบบในรูปแบบ สะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Extradosed Prestressed Concrete Bridge) คล้ายกับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ. นนทบุรี มีเสากลางรับแรงดึงพร้อมสายเคเบิล พร้อมพื้นคอนกรีตอัดแรงที่บาง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ทันสมัย และมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากสะพานมิตรภาพแห่งอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างคอนกรีตแบบดั้งเดิม ทั้งยังออกแบบให้รองรับการจราจรสองช่องทาง พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน
นายปิยพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สะพานแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ยกระดับระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเป้าหมายในการสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทาง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและความคล่องตัวในการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ โครงการนี้ยังสอดรับกับกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ได้แก่ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ถือเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กับ ภาคใต้ของลาว
อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังเปิดใช้งาน จะช่วยส่งเสริมการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแดนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสินค้าหลักที่คาดว่าจะขยายตัวได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง พืชเกษตรแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง สามประเทศ ไทย–ลาว–เวียดนาม สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติใหม่ในภูมิภาคและยังเปรียบเสมือนประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่อีกด้วย