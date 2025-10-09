พิพัฒน์ เตรียมเรียก วีริศ ถกปมยื่นหนังสือลาออกผู้ว่า รฟท.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ว่า เบื้องต้น ตนจะเชิญนายวีริศ เข้ามาหารือกันว่า สาเหตุของการลาออกจากตำแหน่งผู้ว่า รฟท. ครั้งนี้เป็นเพราะอะไร และ มีติดปัญหาอย่างไรถึงตัดสินใจยื่นลาออกครั้งนี้ ทั้งนี้ ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายวีริศเป็นการส่วนตัว
รายงานข่าว เปิดเผยว่า เบื้องต้น นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการ รฟท. เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยให้มีผลภายใน 1 เดือน หรือวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ ก่อนจะมีกระบวนการสรรหาผู้ว่าฯ รฟท.โดยด่วนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อไม่ให้กระทบโครงการสำคัญที่การรถไฟฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำหรับนายวีริศ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท. ได้เพียง 1 ปี โดย มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567
โดยรายงานข่าวมีการระบุเหตุผลของการลาออกครั้งนี้ว่า นายวีริศต้องการมีเวลาดูแลบิดามารดา ทั้งของตนเองและของคู่สมรส ที่มีอายุมาก