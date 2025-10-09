ททท. จัดใหญ่ฉลองเทศกาลดิวาลี ดันตลาดอินเดียโตแรง คาดเงินสะพัด 650 ล้านบาท

ททท. จัดงานใหญ่ฉลองเทศกาลดิวาลี ดันตลาดอินเดียโตแรง คาดเงินสะพัด 650 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี ได้จัดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 ระหว่างวันที่ 16–31 ตุลาคม 2568 ณ คลองโอ่งอ่างและพาหุรัด ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถือเป็นการจัดงานนอกประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุด โดยมีแนวคิด Light Unites Us ใช้แสงเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิต ความหวัง ขจัดความมืดมน ถ่ายทอดมิตรภาพอันงดงามของไทย–อินเดีย ชวนผู้คนดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งแสงผ่านการประดับไฟสุดวิจิตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย–อินเดีย ขบวนแห่สไตล์ Bollywood และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 100,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย สร้างรายได้กว่า 650 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้าไทยให้ได้ 2.5 ล้านคนตลอดปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากที่เคยทำได้ 2.2 ล้านคนก่อนหน้านี้
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า งานนี้มีเป้าหมายที่จะเป็นเทศกาลดิวาลีในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศอินเดีย และได้ติดตั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจท่องเที่ยว อาทิ กล้องตรวจจับปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และรถยนต์เคลื่อนที่ ตอกย้ำเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลก (World Event Hub Destination) โดย ณ วันที่ 7 ตุลาคม ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมากกว่า 1.82 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้าที่ใหญ่ที่สุด ระยะเวลาการเข้าพักอยู่ที่ 6.6 คืน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 36,704 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไม่เพียงแต่เดินทางมาเยือนเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยาเท่านั้น แต่ยังเริ่มเดินทางไปเยือนเมืองอื่นๆ อาทิ ภาคเหนือ เพิ่มขึ้นด้วย
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้ดี รวมถึงมีเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรการยกเว้นวีซ่า 60 วัน ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เอฟไอที) ไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเริ่มขยายการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน โดย ททท.ยังเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ Family, Incentive, Wedding & Celebrations, Lady Travelers, Active Senior, Millennials, Luxury Leisure และ Golf ที่มีการเติบโตขึ้น
นายนิกร สัจเทพ เหรัญญิกสมาคมชาวอินเดียแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจของอินเดียถือว่าเติบโตได้อย่างดี โครงการยกเว้นวีซ่า และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปี 2568 นี้มากขึ้น รวมถึงเทศกาลดิวาลีในเดือนตุลาคม ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามามากขึ้น รวมถึงสมาคมฯ จะจัดงานดิวาลีที่ไอคอนสยามในวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ โดยมีกิจกรรมและดนตรี รวมถึงการแสดงจากศิลปินชาวอินเดีย ไจปุรี บราเธอร์ส ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้มากขึ้นด้วย
นายนิกร กล่าวว่า สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย อาทิ กรณีการเหยียบกันบนบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าในช่วงเทศกาลนวราตรีของชาวฮินดู ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส รวมถึงคนอินเดียคุ้นเคยกับการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่มีผู้คนพลุกพล่านในประเทศอยู่แล้ว แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดกับกฎระเบียบ เพื่อควบคุมจำนวนผู้มาร่วมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานครั้งต่อไป