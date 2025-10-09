พฤกษา ส่งแบรนด์มหาชน พลัมคอนโด เขย่าตลาดย่านบางใหญ่ เริ่มต้นเพียง 1.69 ล้าน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายภัคริน ทัตติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พลัมคอนโด” นับเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในระดับราคา 1-2 ล้านบาท ที่มีจุดเด่นทั้งเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อลงทุน โดย พฤกษา ยังเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดคอนโดในย่านบางใหญ่ ที่มีการ Sold out ถึง 4 โครงการ รวมกว่า 4,000 ยูนิต จึงมั่นใจว่าโครงการ พลัมคอนโด นิวเวสต์ ที่มีจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันโครงการก่อนหน้า
พลัมคอนโด นิวเวสต์ ขยายทุกการอยู่อาศัยให้ใหญ่ขึ้น ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ใหญ่” เริ่มจาก “เส้นใหญ่” กับทำเลที่อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สามแยกบางใหญ่ ทางด่วน และมอเตอร์เวย์ใหม่ สาย M81 ที่เริ่มมีการเปิดใช้เส้นทางไปแล้ว “ยกใหญ่” กับการชอปปิง เพราะอยู่ติดกับเซ็นทรัล เวสต์เกต และอิเกีย “เล่นใหญ่” กับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ 5 ไลฟ์สไตล์ กว่า 30 ฟังก์ชัน ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ และ “หน้าใหญ่” กับห้องดีไซน์ใหม่ ที่มีเพดานสูง 2.8 เมตร
พลัมคอนโด นิวเวสต์ มีห้องให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 1 ห้องนอน ขนาด 24.5 ตร.ม. จนถึงขนาด 2 ห้องนอน ขนาด 49 ตร.ม. พร้อมเปิดประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ใหญ่กว่าที่เคย พร้อมโปรโมชันพิเศษ ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท ดูรายละเอียด และลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ pruksa.co/PNWregister หรือ Line: @plumcondonewwest