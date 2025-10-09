ธรรมนัส ขยายโครงการแก้หนี้เกษตรกร อีก 90 วัน ชี้เหลืออีก 1.8 หมื่นรายยังไม่ร่วม 

ธรรมนัส ขยายโครงการแก้หนี้เกษตรอีก 90 วัน ชี้เหลืออีก 1.8 หมื่นรายยังไม่ร่วม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 5/2568 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินพี่น้องเกษตรกร ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 หลังมีการขยายเวลาการดำเนินงานโครงการ 150 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันยังมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายคงเหลือประมาณ 18,000 ราย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง รวมถึงมีกรอบวงเงินชดเชยคงเหลืออยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มเติม 90 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรคงเหลือ โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการ ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
“ในทุกการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม ต้องมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริง” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาวาระสำคัญอื่นๆ อาทิ 1.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) จำนวน 11 ราย และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
2.เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการดำเนินการเงินรับฝากรอสะสาง พ.ศ. ….
3.เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4.เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร