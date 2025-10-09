สภาทองคำโลก ชี้ ทองดิจิทัล-บล็อกเชน พลิกโฉมทองคำโลก ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้สภาทองคำโลกได้เปิดตัวรายงานฉบับใหม่ในหัวข้อ ‘ยุคทองใหม่: จินตนาการถึงอนาคตของทองคำดิจิทัล’ โดยรายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อมองไปข้างหน้า สำรวจแนวทางการใช้งานและโอกาสที่เป็นไปได้ของทองคำดิจิทัลในอนาคต
รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการใช้ทองคำ และพิจารณาว่ารูปแบบการใช้งานทองคำอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต ภายใต้บริบทของโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด โดยรายงานได้นำเสนอแนวคิดผ่านคำถาม ‘What if?’ (ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ?) เพื่อเปิดมุมมองสู่โอกาสใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยถูกจินตนาการมาก่อน
รายงานฉบับนี้จัดทำโดยสภาทองคำโลกร่วมกับ The Future Laboratory ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านอนาคตที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับศักยภาพของทองคำในอนาคต ทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากนักนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองคำ ตลาดการเงิน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นข้อค้นพบสำคัญหลายประการเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการใช้ทองคำ ผ่านการประยุกต์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ทองคำถูกนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ดังนี้
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digitalisation) ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับทองคำ ส่งผลให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและการเข้าถึงทองคำสำหรับทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และผู้บริโภค พร้อมเปิดโอกาสในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น
ทองคำในรูปแบบดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและมีความคุ้นเคยกับโลกดิจิทัลเป็นอย่างดี โดยกลุ่มผู้บริโภคนี้กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลและข้อค้นพบในรายงานนี้มาจากการสร้างสถานการณ์สมมติสามรูปแบบ เพื่อใช้ในการสำรวจว่า นวัตกรรมด้านดิจิทัลอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการถือครอง การลงทุน และบทบาททางวัฒนธรรมของทองคำได้อย่างไร โดยทั้งสามสถานการณ์ที่นำเสนอในรายงาน ได้แก่
ทองคำดิจิทัลที่แพร่หลาย: เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทดั้งเดิมของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและแหล่งรักษามูลค่าในระยะยาว โดยช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ สามารถใช้ทองคำเป็นหลักประกันได้ทันที และแม้กระทั่งการนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงสังคม การเข้าถึงทองคำในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (ระบบการเงินแบบใหม่ที่ทำงานบนบล็อกเชน โดยไม่มีตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินดั้งเดิมเข้ามากำกับดูแล): ทองคำที่ถูกโทเคไนซ์ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่มีความชำนาญทางเทคโนโลยี
การเปิดมุมมองใหม่ต่อบทบาทของทองคำในโลกอนาคต โดยเน้นการผสานทองคำเข้ากับชีวิตประจำวันผ่านนวัตกรรมทั้งในมิติของดิจิทัล รูปธรรม และเสมือนจริง เพื่อทำให้การลงทุน การเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีดิจิทัล
รายงานฉบับนี้ส่งเสริมโครงการ Gold247 ของสภาทองคำโลก (WGC) ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับการถือครองและการซื้อขายทองคำผ่านการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รายงานได้สำรวจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิดเวทีสนทนากับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้ทองคำดิจิทัลสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค
เดวิด เทต (David Tait) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาทองคำโลก กล่าวว่า “เทคโนโลยีมีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมทองคำทั่วโลก ทำให้ทองคำเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีความโปร่งใส และได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เคยเป็นมา ในการร่วมมือกับ The Future Laboratory เราได้ตั้งคำถามว่า ‘What If? (ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะ?)’ เพื่อสำรวจบทบาทที่ทองคำดิจิทัลอาจมีต่อการลงทุน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมในอนาคต
รายงานฉบับนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ Gold247 ของสภาทองคำโลก ซึ่งได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดหาทองคำอย่างมีความรับผิดชอบ การถือครองทองคำในรูปแบบแบ่งส่วน และการซื้อขายทองคำทั่วโลกอย่างไร้รอยต่อ เรากำลังเชิญชวนให้อุตสาหกรรม นักลงทุน และนักนวัตกรรม ร่วมกันคิดใหม่เกี่ยวกับทองคำ มองทองคำไม่เพียงแค่ในฐานะสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน แต่ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต