เปิดฉาก ดีพร้อมเสน่ห์ไทย ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์จับใจชาวโลก
น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) เปิดเผยถึงการจัดงาน “ดีพร้อมเสน่ห์ไทย” (Thai Vibe by DIPROM) ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ว่า ประเทศไทยมี “เสน่ห์” อยู่มากมายหลายด้าน ประกอบด้วย 1. ธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา ป่า น้ำตก และทุ่งนา 2. วัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก จนเกิดการจัดทัวร์เที่ยวสงกรานต์สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ หรือการต่อยมวยไทย ที่มีค่ายมวยหรือหลักสูตรการสอนกระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถดึงดูดให้คนไทย และคนต่างชาติมาเรียนได้
3.ศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่น วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณ ที่มีความสวยงามวิจิตร มากกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่ว่าจะยุคไหน 4. คนไทยที่มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี และมีน้ำใจ รอยยิ้มที่เป็นมิตร ทำให้ประเทศไทยได้รับสมญาว่า “Land of Smiles” และสุดท้าย 5. อาหารไทยรสชาติอร่อยและหลากหลาย ทั้งอาหารคาว ของหวาน และผลไม้ เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย ข้าวเหนียวมะม่วง ทุเรียน เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ คนไทยด้วยกันอาจจะมองข้ามไป เนื่องจากเกิดความคุ้นชินจนมอง “เสน่ห์” เป็นความปกติธรรมดา แต่เมื่อได้ไปพูดคุย กับเพื่อนต่างชาติ หรือสอบถามนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว พวกเขาต่างหลงรัก “เสน่ห์ไทย” ด้วยกันทั้งสิ้น โดยในบรรดาความมีเสน่ห์ของประเทศไทยนั้น “อาหารไทย” เป็นเสน่ห์ที่แข็งแรงที่สุด คนไทยเรามีสุขภาพแข็งแรง อ้วนท้วนสมบูรณ์กันถ้วนหน้า ก็เพราะเรามีข้าวปลาอาหาร ผลไม้ที่มีความอร่อย หลากหลายตามฤดูกาล กินได้ตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีโดยไม่ซ้ำเมนู ส่วนชาวต่างชาติทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทย มั่นใจได้เลยว่า พวกเขาต่างมีภาพจำเกี่ยวกับอาหารไทยด้วยกันทั้งนั้นว่า มีความเผ็ดร้อนและอร่อยที่สุดในโลก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ด้วยทุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพื่อผลักดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก จึงได้จัดงานมหกรรม “ดีพร้อมเสน่ห์ไทย” (Thai Vibe by DIPROM) ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (Soft Power) ด้านอาหาร แฟชั่น ศิลปะ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
โดยงาน “เสน่ห์ไทย” นี้ จะนำอาหารคาวและหวานจาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมเมนูเด็ดหรือร้านอาหารลับซึ่งประชาชนคนไทยไม่ค่อยรู้จัก (Hidden Gems) ในแต่ละภูมิภาคมาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งยังได้จัดโซน Café หรือ Craft Drink จากผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา โกโก้ มาจัดจำหน่ายอีกด้วย ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการไทยจะได้จำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ / เจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้นำเสนอผลงาน สินค้า บริการ แสดงความคิดเห็น เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้า
ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย เช่น โซนแฟชั่นไทย จะมีการจัดแสดงผ้าไทยผสานแฟชั่นดีไซน์ทันสมัย ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความคุ้มค่าและแรงบันดาลใจในทุกการเลือกซื้อ สุขภาพและแนวคิดวิถีชีวิตไทย การทำเวิร์กช็อป และการสาธิตทำอาหารเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และดนตรีร่วมสมัย