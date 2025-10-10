กองเชียร์เยอะ

สดๆ ร้อนๆ จากงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร ประจำปี 2568 “CEO Econmass Awards 2025”
จัดขึ้นโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
มี ทั่นอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับซีอีโอหลายๆ ท่านที่ได้รับรางวัลครั้งนี้
แต่ที่เรียกเชียร์กึกก้องฮอลล์ต้องยกให้ ทั่นวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือผู้ว่าการแบงก์ชาติ กับรางวัลสุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ถึงขนาดที่ นายกฯอนุทิน ออกปากแซว ผู้ว่าวิทัย “กองเชียร์เยอะจัง (ยิ้ม)”