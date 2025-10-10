เอกนิติ นำฝ่า 4 กับดัก ลงทุน-เทคโน-หนี้-สูงวัย ชี้ ‘เราเคยเป็นเสือแต่วันนี้กลายเป็นคนป่วย’ เร่งฟื้นให้แข็งแรง

‘เอกนิติ’ นำฝ่า 4 กับดัก ‘ลงทุน-เทคโน-หนี้-สูงวัย’ ชี้ ‘เราเคยเป็นเสือแต่วันนี้กลายเป็นคนป่วย’ เร่งฟื้นให้แข็งแรงอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Economic Outlook 2026: Out of the Trap” ว่ารัฐบาลตระหนักถึงข้อจำกัดด้านเวลาเพียง 4 เดือนของทีมเศรษฐกิจ จึงกำหนดแนวคิดในการทำงานภายใต้แนวทาง “Quick Big Win” คือ “ทำเร็ว ทำทันที” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แก้โครงสร้างเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ
“เราเคยเป็นเสือ แต่วันนี้กลายเป็นคนป่วย ต้องรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร เพื่อจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง” นายเอกนิติกล่าว
นายเอกนิติระบุว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญ”4 กับดักเศรษฐกิจ”ที่ต้องเร่งคลี่คลาย 1. กับดักการลงทุน การลงทุนภาครัฐและเอกชนหดจาก 40% เหลือเพียง 20% ของ GDP ทำให้ขาดแรงขับเคลื่อนการเติบโต 2.กับดักคนจากโครงสร้างประชากร ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว คนวัยแรงงานลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้หลังเกษียณ และแรงงานรุ่นใหม่เรียนไม่ตรงกับความต้องการตลาด 3.กับดักเทคโนโลยี แม้ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีสูง แต่ยังขาดการใช้สร้างรายได้ ในขณะที่โลกก้าวสู่ยุค AI ที่ทำงานแทนคนได้มากขึ้น 4. กับดักหนี้ ทั้งหนี้ครัวเรือนที่สูง หนี้ SME ที่ขาดสภาพคล่อง และหนี้ภาครัฐที่อยู่ระดับ 64% ของ GDP
นายเอกนิติกล่าวว่า แม้เวลาเพียง 4 เดือนอาจไม่สามารถรักษาทั้งประเทศให้หายป่วยได้ทันที แต่จำเป็นต้องเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง
“สิ่งที่เราทำใน 4 เดือนนี้อาจไม่เปลี่ยนประเทศได้ทันที แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง” นายเอกนิติกล่าว