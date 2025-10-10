กรมการค้าภายใน เดินหน้านโยบายลดค่าครองชีพ หนุนผู้ประกอบการชายแดน ผ่านงานธงฟ้า
วันที่ 10 ตุลาคม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น กรมการค้าภายใน (DIT) ได้เดินหน้า โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการชายแดน 7 จังหวัดไทย–กัมพูชา เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าออกนอกพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่น
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และสระแก้ว ซึ่งเป็นแนวชายแดนสำคัญทางการค้าของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการค้าชายแดน กรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างมากขึ้น”
นายวิทยากร กล่าวว่า “DIT ได้หารือร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุนระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการชายแดนสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ พร้อมจัดทำระบบเชื่อมโยง “สินค้าชายแดนไทยส่งทั่วไทย” ภายใต้แนวคิด ของดีชายแดน…ถึงมือคนไทยทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปในพื้นที่
ในระยะต่อไป DIT จะนำผู้ประกอบการและสินค้าในจังหวัดชายแดนเข้าร่วมจำหน่ายในงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยจะเริ่มนำร่องที่จังหวัดชลบุรี ก่อนขยายต่อไปยังจังหวัดเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศ เพื่อเปิดตลาดใหม่ให้กับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าชุมชนจากพื้นที่ชายแดน”
“การนำสินค้าชายแดนมาจำหน่ายนอกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน และช่วยให้สินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง” นายวิทยากรกล่าว พร้อมย้ำว่า การขับเคลื่อนโครงการนี้จะช่วยทั้ง ผู้บริโภคได้ของดีราคายุติธรรม และผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง “พาณิชย์ลดค่าครองชีพ – เสริมรายได้ – ขยายตลาด”
ทั้งนี้ กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน จะมีการจัด “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ” ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคมนี้ โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ในวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อติดตามกิจกรรมและตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าในพื้นที่ด้วย