รมช.คมนาคม ย้ำวิทยุการบินฯ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีจราจรอากาศ รับไฮซีซั่น–หนุนท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

น.ส.มัลลิกา เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตนได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม ‘คมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกคน’ โดยมีแนวทางสำคัญ คือ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ 2. ปรับปรุงเส้นทางบินและพัฒนาโครงสร้างห้วงอากาศ ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บูรณาการแผนการดำเนินงาน แผนปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สนามบินภูมิภาคต่าง ๆ และจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา 4. วางรากฐานคมนาคมสำหรับอนาคต 5. บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานการบิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

น.ส.มัลลิกา กล่าวว่า พร้อมเดินหน้าขยายการให้บริการสนามบินภูมิภาค โดยเฉพาะสนามบินภูเก็ต ซึ่งวิทยุการบินฯมีความพร้อมและมีศักยภาพ โดยปี 2568 นี้ บวท. เตรียมปรับปรุงระบบจราจรทางอากาศให้เพิ่มขึ้นให้เป็นมาตรฐานสากลของโลก เอื้อต่อสายการบินลงจอดได้มากขึ้น ส่วนในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ หากจุดไหนที่การจราจรทางอากาศหนาแน่นก็จะเพิ่มเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาเขตความสามารถของวิทยุการบินฯ ไปด้วย

น.ส.มัลลิกา กล่าวว่า สําหรับความคืบหน้าการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งเบื้องต้นจะต้องมีการปรับคณะกรรมการสรรหาฯให้ครบ เนื่องจากมีบางรายลาออกและมีบางรายคนบวาระ ทำให้ขณะนี้มีคณะกรรมการสรรหาฯ 6 คน จาก 11 คน

หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าชิงตำแหน่งทั้ง 2 รายชื่อ ประกอบด้วย 1. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย และ 2. นายมนตรี สุคนธมาน โดยย้ำว่า จะทําทุกอย่างให้ทุกขั้นตอนพื่อความถูกต้องและโปร่งใส พร้อมคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายใน 4 เดือนนี้  อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าชิงตําแหน่งทั้งสองราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ ก็จะเปิดรับสมัครรับบสมัครสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเข้ามาบริหารวิทยุการบินฯ อีกครั้ง

ด้านนายสุรชัย  หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า วิทยุการบินฯ พร้อมนำนโยบายและแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมีแผนจะปรับปรุงพัฒนาระบบ Thailand Modernization CNS/ATM System และระบบสำรองฉุกเฉิน รวมถึงออกแบบพื้นที่ห้วงอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศ เพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน พร้อมทั้งพัฒนาระบบติดตามอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทางการบิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบินของโลก

 