“ธนกร” เปิด ดีพร้อมเสน่ห์ไทย ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ – อนาคตอุตสาหกรรม
ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมเปิดงาน ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ มหกรรมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่ยกระดับเสน่ห์ไทยสู่เวทีโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี
โดยก่อนเปิดงาน รมว.อุตสาหกรรม ได้เดินเยี่ยมแลนด์มาร์ค เสน่ห์ไทย 4 ภาค เช่น หอนาฬิกาปักใต้ เสาชิงช้า ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งภายในงานนั้น มีประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
นายธนกร กล่าวว่า คำว่า ซอฟต์พาวเวอร์ นั้น จริงๆ แล้วไม่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้ว แต่จริงๆ เริ่มมีการใช้คำนี้ ตั้งแต่สมัย รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา สมัยที่ผมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเวลานั้นก็มีการผลักดัน อย่างเป็นรูปธรรม ณ เวลานั้น โดยมีการเชื่อมโยงกับ อาหาร ศิลปะ และแฟชัน โดยมีการขยายโอกาสตั้งแต่ต้นน้ำ ไปยังปลายน้ำ ไปสู่ต่างประเทศ”
นายธนกร กล่าวต่อว่า การจัดงานนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากมายจากทั่วประเทศ ซึ่งบางร้านแม้จะเป็นร้านดังอยู่แล้ว แต่ทางกระทรวงฯ ก็ได้มีการส่งเสริม ต่อยอดทางเศรษฐกิจด้วย เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทย ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจได้
สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการมุ่งวางรากฐานสู่อุตสาหกรรมอนาคต สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาทักษะแรงงาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวเศรษฐกิจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ยังมุ่งรับมือปัญหาเร่งด่วนจากสงครามการค้าและมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) โดยช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ เสริมสภาพคล่องด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ป้องกันการทุ่มตลาด และยกระดับระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบดิจิทัล (ROO Digital + Traceability) เพื่อสร้างการแข่งขันที่โปร่งใสและยั่งยืน
รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า มหกรรม ดีพร้อมเสน่ห์ไทย จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ในการแสดงสินค้าเท่านั้น แต่เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมทักษะการแข่งขันที่โปร่งใส และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นใหม่
‘กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องการสร้างอนาคตใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลก สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน’ รมว.อุตสาหกรรม กล่าว
ด้าน ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในรูปแบบการผสมผสานเพื่อแสดงความรู้และเสน่ห์ของอาหารไทย ศิลปะไทย และแฟชั่น ถือเป็นการยกระดับเทศกาลไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ดังนั้น งานนี้ไม่ใช่งานแสดงสินค้าธรรมดา แต่เป็นเทศกาลไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริง โดยกระทรวงฯ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างมูลค่า 250 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของทางกระทรวงฯ และดีพร้อมในฐานะหน่วยงาน ที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก
