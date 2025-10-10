ขึ้น-ลง นาทีต่อนาที! ราคาทอง ผันผวนหนัก ปรับราคาแล้ว 32 ครั้ง เช็กราคาล่าสุด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำวันนี้ผันผวนหนัก หลังจากเปิดตลาดเช้านี้ ปรับราคาลงทันที 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท , ขายออก บาทละ 61,700 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท ขายออก บาทละ 62,500 บาท ก่อนปรับราคาลงอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ณ เวลา 15.12 น. ราคาทองคำ ปรับราคาแล้ว 32 ครั้ง โดยราคาทองคำล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อ 61,650 บาท ขายออก 61,750 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ 60,412 บาท ขายออก 62,550 บาท โดย ก่อนหน้านี้เพิ่งจะปรับราคาเวลา 15.11 ไป
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.46 น. ราคาทองได้ปรับขึ้นครั้งที่ 33 อีก 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อ 61,700 ขายออก 61,800 ทองรูปพรรณ 60,473 ขายออก 62,600
