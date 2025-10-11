คิวแน่น
การท่องเที่ยวไทยเข้าโหมดฮอตฮิตสุดๆ ของปี ด้วยช่วง 3 เดือนสุดท้ายของทุกปี ถือเป็นฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) จะมีจำนวนคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก มากที่สุดเทียบทุกไตรมาสของปี
ดังนั้น ในโอกาสที่มีหัวเรือใหญ่คนใหม่ เข้ามาขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลังจากได้เจอตัวอย่างเป็นทางการในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยภารกิจแน่น เวลาคุยกับสื่อได้น้อย จึงขอช่องทางติดต่อไว้
พอสบโอกาส ก็ยกหูหาทันที เพื่อสอบถามประเด็นค้างคาต่างๆ ไม่นาน รมว.ป้ายแดง รับสาย พร้อมออกตัวก่อนเลยว่า “หิว ยังไม่ได้ทานข้าวเลย”
เข้าใจคิวแน่น…งานรัดตัวใช่มั้ยคะ แต่ไม่ให้วางสายหรอกน้า อิอิ
