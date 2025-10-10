ทองไทยสวิงหนัก ปรับราคา 42 ครั้ง ปิดตลาด ลด 450 บาท เผยแนวโน้มราคาทองโลก
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานราคาทองคำวันนี้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคา 42 ครั้ง โดย เวลา 17.17 น. ปรับราคาครั้งสุดท้าย ลงอีก 50 บาท ราคาทองคำล่าสุด อยู่ที่ ทองแท่ง รับซื้อ 61,750 บาท ขายออก 61,850 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ 60,518 บาท ขายออก 62,650 บาท โดยรวม ราคาปรับลงจากวานนี้ 450 บาท
ทั้งนี้ ฮั่วเซ่งเฮง ได้รายงานแนวโน้มราคาทองคำ ช่วงเย็น ดังนี้
ทองโลกยังคงแกว่งตัวในกรอบแนวรับ / ต้าน จากการที่ ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้มีการปรับตัวลงระยะสั้นสู่ระดับ 99.28 หน่วย หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาได้ 4 วันติดต่อกัน อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับ 4.13 – 4.11%
สืบเนื่องมาจากนาย จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้ง แม้กรรมการเฟดบางคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อสูง เนื่องจากตลาดแรงงานมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงอีก อีกทั้งมาตรการภาษีศุลกากรของปธน.ทรัมป์ จะไม่ทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่นักวิเคราะห์หลายคนได้คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม นายไมเคิล บาร์ 1 ใน 7 ผู้ว่าการเฟด ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แม้เขาตระหนักว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสมดุลก็ตาม
ในขณะที่นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เปิดเผยว่า ตนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับปธน.ทรัมป์ โดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนความคืบหน้าในการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะติดต่อกันในสัปดาห์ต่อๆ ไป