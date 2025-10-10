3 สมาคมอสังหาฯ ชง 6 ยาแรง ‘อนุทิน’ กระตุ้นตลาด ปั๊มเศรษฐกิจ-จีดีพีโต
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า ทาง 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สามาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ทำหนังสือยื่นต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกมาตรการยาแรงในการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้น เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหลัก 6 มาตรการ ได้แก่ 1.ลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาทแรก และส่วนเกิน 7 ล้านบาทให้เก็บตามอัตราปกติ โดยขยายเวลาจนถึง 30 มิถุนายน 2569 จากเดิมคาดว่าจะให้ถึงสิ้นปี แต่ด้วยระยะเวลาของรัฐบาลเพียง 4 เดือน คาดว่าคงไม่น่าจะทัน
2. จัดให้มีมาตรการการค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือมอร์ทเกจ การันตี ด้วยการขยายบทบาทของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) โดยอาจทำการค้ำประกันสินเชื่อบางส่วน เช่น 20% ของสินเชื่อ สำหรับผู้กู้ที่ผู้ซื้ออสังหาฯนำไปสร้างรายได้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ไม่ได้รับการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. จัดให้มีนโยบายการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามระดับความเสี่ยงของผู้กู้ (Risk-Based Pricing) ให้กับสถาบันการเงินในการกำหนดอัตราดอกบี้ยแตกต่างต่างได้ตามความเสี่ยงของผู้กู้ เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ
4. ขอให้รัฐบาลพิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50% เป็นเวลา 1–2 ปี เพื่อบรรเทาภาระการจำนองทรัพย์สินและกระตุ้นการลงทุนให้กับผู้ประกอบการและกระตุ้นการถือครองที่อยู่อาศัย
5. จัดให้มีนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยแนวทาง Warehouse Debt เนื่องจากรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบหรือหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ที่ฉุดรั้งความสามารถในการใช้จ่ายเงินและการชำระหนี้ของประชาชน โดยใช้วงเงินบ้านที่ชำระแล้วบางส่วนรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบและหนี้ดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะช่วยบรรเทาและคลี่คลายปัญหาทางการเงิน ของลูกหนี้และกำลังซื้อในประเทศ
และ6. ผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.5% จากอัตราปัจจุบัน 1.5% เหลือ 1% โดยเร็วและเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในภาคอสังหาฯ แม้ว่าที่ประชุมกนง.วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมามีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่คาดหวังว่ากนง.ในการประชุมเดือนธันวาคมจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง อย่างน้อย 0.25%ต่อปี ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญ สะท้อนจากครั้งก่อนหน้าที่มีการปรับลดลง 0.25% ทำให้แบงก์มีการแข่งขันปล่อยสินเชื่อกันมากขึ้นสำหรับลูกค้าระดับบนและลูกค้าที่มีเครดิตดีๆ แต่ระดับต่ำกลาง-ล่าง แบงก์ยังคงเข้มงวด นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ลดลงยังส่งผลต่อตลาดหุ้นกู้อสังหาฯฟื้นตัว
“แม้ว่ารัฐบาลจะมีเวลา 4 เดือนในการบริหารประเทศ แต่ก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีการพิจารณาข้อเสนอของภาคอสังหาฯ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าตลาดปีละ 8 แสนล้านถึง 1 ล้านล้านบาท และมีผลต่อจีดีพี 8-12% ไม่แพ้ภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ“นายประเสริฐกล่าว
นายประเสริฐ กล่าวว่า ถ้าหากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมภายใน 3 เดือนที่เหลือนี้ จะเป็นแรงส่งให้ตลาดอสังหาฯมีความคึกคักต่อเนื่องถึงปี 2569 หลังจากเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกในครึ่งหลังของปี 2568 โดยภาพรวมตลาดทั้งยอดขายและยอดโอนเริ่มฟื้นจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงการใหม่เปิดตัวในราคาย้อนยุคไปเมื่อ 10 ปี ทำให้ลูกค้าซื้อในราคาที่ถูกลง, การลดราคาของโครงการเก่า,นโยบายLTV และการแข่งขันของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ทาง 3 สมาคมจะมีการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ภายในงานจะมีกว่า 1,000 โครงการทั้งพร้อมอยู่และเปิดขายใหม่มาร่วมออกบูธ ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมเกือบทุกบริษัท คาดว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นกันดุเดือดเพื่อชิงกำลังซื้อภายในงานอย่างคึกคัก ตั้งเป้าตลอด 4 วันมียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาท
ด้าน นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาฯเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจริง แต่เป็นเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ใช่ทุกที่ ที่ดูคึกคัก เช่น ภูเก็ต เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้บ้านวิลล่าก็ขายดี แต่สินค้ากลุ่มต่ำ 3 ล้านบาท ตลาดก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิม
ส่วนตลาดออฟฟิศยังสาหัสเนื่องจากมีซัพพลายใหม่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเหนื่อน ขณะที่โครงการมิกซ์ยูสที่เพิ่งเปิดใหม่จะยังคึกคัก แต่ที่เปิดไปแล้วก็จะเงียบๆ ส่วนตลาดนิคมอุตสาหกรรมโตเงียบๆ จากการที่บริษัทต่างชาติมีการย้ายฐานมาไทย ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆ สำหรับธุรกิจเช่ายังดีอยู่ เพราะคนยังซื้อที่อยู่อาศัยไม่ได้ ด้านทำเลถ้าอยู่ในทำเลชานเมืองก็ยังเหนื่อย
อย่างไรก็ตามก็อยากให้ทางกนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก หลังจากการประชุมวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมามีมติคงอัตราดอกเบียไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสร้างแรส่งต่อภาคอสังหาได้มากกว่ามาตรการคนละครึ่งพลัสที่มีผลต่อตลาดอสังหาฯเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในแง่ของจิตวิทยาทำให้คนอยากจะซื้อบ้านมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่ผู้กู้ยังประสบปัญหากู้ยากเหมือนเดิม
นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ตลาดอสังหาฯในปี 2568 แม้ครึ่งปีแรกในแง่จำนวนจะลดลง 13% และมูลค่าลดลง 10% แต่หลังภาครัฐมีมาตรการออกมากระตุ้นทั้งลดค่าโอนและจำนองและผ่อนเกณฑ์LTV ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จึงเป็นแรงส่งให้ตลาดครึ่งปีหลังมีโอกาสจะบวก 10% แต่ยังมีอุปสรรคใหญ่คือการถูกปฎิเสธสินเชื่อที่ยังคงระดับสูง โดยเฉพาะราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทที่อยู่ระดับ 65-70%
“ปีนี้สิ่งที่เห็นคือตลาดเริ่มปรับดุลยภาพ เพราะซัพพลายใหม่น้อยลง จากการที่ผู้ประกอบการลดการเปิดโครงการใหม่ เร่งขายโครงการเก่า ส่วนตลาดต่างชาติยังไม่ฟื้นตัว มีดีแค่ภูเก็ตกับพัทยา” นายสุนทรกล่าว