ธรรมนัส ขีดเส้น 3 เดือน ดันราคาโคเนื้อกิโลกรัมละ 80 บาท

ธรรมนัส สั่ง ดันราคาโคเนื้อไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัมใน 3 เดือน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมแม่สอด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศเรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ชากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ.2566 และชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 30 เดือน ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และเกิดการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่
ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถนำเข้าโคผ่านด่านกักกันสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์อย่างถูกต้อง และขอให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าโครับซื้อโคจากเกษตรกรในประเทศในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางราคาในประเทศทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ในส่วนแกะและแพะให้ใช้มาตรการเดียวกัน ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับราคาโคเนื้อให้สูงขึ้น ไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม อย่างเร็วที่สุดภายใน 3 เดือนอีกด้วย
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นศูนย์กลางการค้าโค กระบือ ระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา มีมูลค่าการค้าสูงและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาตนได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน เช่น พะเยา และแม่ฮ่องสอน ถึงราคาโคเนื้อตกต่ำ ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้มอบหมายให้นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ราคาโคเนื้อยกเพดานไต่ระดับขึ้นในกรอบระยะเวลาภายใน 3 เดือนนี้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงแพะที่พี่น้องชาวมุสลิมเลี้ยงกันและนิยมบริโภค ก็จะเร่งผลักดันให้เห็นผลก่อนสิ้นปี 2568 นี้