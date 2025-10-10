ศูนย์การค้าเด้งรับ ‘คนละครึ่งพลัส’ อัดโปรโมชั่นออนท็อป ชิงกำลังซื้อโค้งสุดท้าย
คนละครึ่งพลัส – เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากนโยบายภาครัฐกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20–26 ตุลาคม และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด เพราะเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเดอะมอลล์กรุ๊ป พร้อมทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกระจายรายได้
โดยเฉพาะร้านค้าในศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจค้าปลีกได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อต่อยอดนโยบายภาครัฐให้เกิด ผลคูณทางเศรษฐกิจ
เดอะมอลล์กรุ๊ป เตรียมจัดแคมเปญพิเศษทุกศูนย์การค้า เพื่อจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และใข้จ่ายจริง คาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหารไม่น้อยกว่า 10% พร้อมกระตุ้นทราฟฟิกในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เติบโตต่อเนื่อง
“เรามองว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคือแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุด เดอะมอลล์ กรุ๊ปไม่ได้เพียงรอรับนโยบาย แต่พร้อมสร้างแรงส่งเชิงบวกให้เกิดการใช้สิทธิ์จริงในระบบค้าปลีก เพื่อให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนอย่างแข็งแรงและยั่งยืน โดยเราจะประกาศรายละเอียดแคมเปญรองรับโครงการคนละครึ่งพลัสภายในเดือนตุลาคมนี้” น.ส.วรลักษณ์ กล่าว
นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK กล่าวว่า เอ็มบีเค จะมีแคมเปญออกมารองรับโครงการคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล รวมถึงให้ร้านค้าของศูนย์เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ซึ่งตนมองว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วที่ออกโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย
“เอ็มบีเคเรามี 4 ศูนย์การค้า เราจะทำแคมเปญพร้อมกัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 รูปแบบคือเป็นการให้ส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากที่ลูกค้าซื้อของจากร้านค้าภายในศูนย์ เช่น ส่วนลด 200 บาท เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลูกค้าและเพิ่มทราฟฟิกภายในศูนย์การค้าให้มากขึ้น จากปัจจุันทั้ง 4 ศูนย์มีทราฟฟิกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 แสนคนต่อวัน โดยเอ็มบีเค เซ็นเตอร์สูงสุดที่ 80,000-130,000 คนต่อวัน โตขึ้น 20% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 55%และต่างชาติ 45% แม้นักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่ยังมีอาหรับ อินเดีย ยุโรปที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น” นายสมพลกล่าว
เสนอมาตรการช้อปทั้งปีได้คืนภาษี
นายสมพล กล่าวว่า ตนอยากเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติม นอกเหนือจากคนละครึ่งพลัสแล้ว โดยเป็นโครงการ“ช้อปทั้งปีแล้วได้คืนภาษี”เหมือนกับโครงการช้อปดีมีคืน แต่ในมุมมองของตนอยากเสนอว่าให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าและเก็บใบเสร็จสินค้า ที่ซื้อทั้งปีมาลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ไม่ต้องมีการกำหนดระยะเวลาว่าต้องซื้อในช่วง 2-3 เดือนเท่านั้น ซึ่งหากทำได้รัฐจะได้ทั้งรายได้และคนที่เสียภาษีเพิ่ม