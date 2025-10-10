โรบินสัน โอเชี่ยน ลดราคาสั่งลา 70% ปิดตำนานห้างดังคู่เมืองคอน 30 ปี 5 ม.ค.69
โรบินสัน โอเชี่ยน – นับถอยหลังปิดฉากห้างดังในตำนาน โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ที่เตรียมเปิดเป็นวันสุดท้าย 5 มกราคม 2569
ล่าสุด ทางห้างโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ตำนานห้างคู่เมืองคอนกว่า 30 ปี ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญตลอดเส้นทาง เพื่อส่งท้ายความทรงจำ…ด้วยโปรแรงที่สุดแห่งปี!
สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 70% รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท พร้อมเครดิตเงินคืน เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2569 เพื่อส่งท้ายความทรงจำดี ๆ สัมผัสประสบการณ์ช้อปสุดคุ้มกับสินค้าราคาพิเศษมากมาย
แม้ว่าห้างโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 1 สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง จะปิดฉากลง แต่ยังสามารถช้อปสนุกได้แบบต่อเนื่อง ที่ห้างโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 2 อยู่ในเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช