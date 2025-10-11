ธปท.ลุยแก้หนี้ประชาชน 3 ล้านราย ช่วยเอ็นพีแอลต่ำกว่าแสนบาท เริ่มต.ค. ปิดจ๊อบต้นปี 69
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภารกิจและแนวทางการทำงานของ ธปท.ต่อจากนี้ จะสานต่อพันธกิจหลักของธนาคารกลาง คือ การรักษ เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว โดย ธปท.จะดำเนินนโยบายด้วยความเป็นอิสระภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น เพื่อผลักดันนโยบาย เน้นประสานนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง (policy coordination) เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งเอื้อให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่จับต้องได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศ
นายวินัยกล่าวว่า ยกตัวอย่างมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนผ่านกลไกบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ความคืบหน้าล่าสุด อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน โดยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เป็น AMC กลาง เพื่อเดินหน้าโครงการแก้หนี้ และรับซื้อของประชาชนจากสถาบันการเงิน เป็นนโยบายแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเบื้องต้นมีบัญชีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขโครงการทั้งหมด 2 ล้านบัญชี แบ่งประเภทบัญชีได้ คือ ธนาคารพาณิชย์ 7 แสนบัญชี นอนแบงก์ภายใต้ธนาคารพาณิชย์ 8 แสนบัญชี ธนาคารของรัฐ 3 แสนบัญชี ส่วนนอนแบงก์ทั่วไป ธปท.และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรต่อไป ถือเป็นแนวคิดที่ทำมาสักพัก หลังจากประชุมร่วมกันมา 2 ครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินมาตรการก่อน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้รายย่อยต่ำกว่า 100,000 บาท ซึ่งมีอยู่ในระบบราว 3 ล้านราย
“เงินทุนที่จะใช้ในการซื้อหนี้เสียครั้งนี้ มาจากเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการคุณสู้เราช่วย ที่ปิดโครงการไปเมื่อ 30 กันยายนที่ผ่านมา เป็นเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้ส่งให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ภายหลังการปรับลดอัตรานำส่งของสถาบันการเงินชั่วคราวจาก 0.46% เหลือ 0.23% ซึ่งอัตรานำส่งอีก 0.23% ธนาคารพาณิชย์ได้นำเงินส่วนนี้ไว้เพื่อดำเนินมาตรการ Social AMC ผ่าน SAM ซึ่งยังไม่ระบุจำนวนเงินชัดเจน ซึ่งภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ การพูดคุยจะจบลง แต่เรื่องนี้ไม่ง่าย เพราะยังมีหลายประเด็นและหลายหน่วยงานที่ต้องพูดคุยกัน แต่เชื่อว่ามาตรการนี้ช่วยเหลือคนได้อย่างน้อย 2-3 ล้านราย เบื้องต้นมองว่าจะดำเนินการเสร็จได้ช่วงต้นปี 2569” นายวิทัยกล่าว
ขณะที่ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า คาดการณ์สถานการณ์เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยช่วงวันหยุดยาว เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2568 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปี 2567 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2.71 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 2% สร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 11,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของสถานพักแรมอยู่ที่ 69% แบ่งเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยว