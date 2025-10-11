ศุภจี หารือผู้ว่าฯรัฐในออสเตรเลีย เพิ่มความร่วมมือการค้า ดึงลงทุน ชมไทยจุดหมายปลายทางยอดนิยม
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ให้การต้อนรับนายแอนดรูว์ บาร์ ผู้ว่าการรัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Chief Minister of the Australian Capital Territory: ACT) ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม โดยได้หารือแนวทางกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการยกระดับเพื่อความเชื่อมโยงภาคเอกชนไทย-ออสเตรเลีย
นางศุภจี กล่าวว่า ในระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ซึ่งทั้งออสเตรเลียและไทยมีจุดยืนที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ACT มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว ขณะที่ไทยเน้นผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการทำเกษตรแม่นยำ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
“นอกจากออสเตรเลียจะผลักดันนโยบายการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การลงทุนของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งไปสู่ปี ค.ศ. 2040 แล้ว ขณะเดียวกัน ออสเตรเลียก็เน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นเป้าหมายในระดับประเทศของออสเตรเลียในขณะนี้ พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านเครือข่ายและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในกรุงแคนเบอร์รา”
นางศุภจี กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยและออสเตรเลียได้มีการเดินทางเยือนของคณะนักธุรกิจระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ และเห็นว่าไทยมีโอกาสที่จะผลักดันโครงการ Thai SELECT ให้มีจำนวนร้านในออสเตรเลียมากขึ้น เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่นิยม และ Thai SELECT จะช่วยรับรองถึงคุณภาพของร้านอาหารไทยนั้น ๆ
นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังชื่นชมความสำเร็จของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมด้านบริการ (hospitality industry) ขณะเดียวกัน ยินดีที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงานเทศกาลไทยเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
นางศุภจี กล่าวว่า การหารือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและออสเตรเลียที่มุ่งเน้น “การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืน” ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการต่อยอดความร่วมมือทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต
สำหรับการค้าไทย-ออสเตรเลีย ในช่วงมกราคม-สิงหาคม ปี 2568 ออสเตรเลียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทย (ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของออสเตรเลีย) มีมูลค่าการค้ารวม 11,136.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (370,742.41 ล้านบาท) ไทยได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 4,031.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (131,856.31 ล้านบาท) โดยส่งออกไปออสเตรเลียเป็นมูลค่า 7,583.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (251,299.36 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นมูลค่า 3,552.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (119,443.05 ล้านบาท) สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช