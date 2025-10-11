อสังหาจุดพลุมหกรรมบ้านคอนโด ทางด่วนคนอยากมีบ้าน กวาดยอดขายหมื่นล้าน  

อสังหาฯระเบิดแคมเปญ มหกรรมบ้านคอนโด จุดพลุทางด่วนคนอยากมีบ้าน โกยยอดขายหมื่นล้าน
มาตรการรัฐ กำลังซื้อภายในประเทศ และตลาดต่างชาติ กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ภาคเอกชนเชื่อมั่นว่าจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568
งานมหกรรมการบ้านและคอนโดครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ของไทย ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จะเป็นอีกอีเวนต์ใหญ่แห่งปีชี้วัดกำลังซื้อที่อยู่อาศัย กำลังฟื้นจริงหรือแค่รู้สึกไปเอง
“ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต”นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ทาง 3 สมาคมจะมีการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ซึ่งครั้งนี้มีการตอบรับจากผู้ประกอบการจำนวนมาก จนยอดของบูธล้น 330 บูธ และยังมียอดรอคิวอีก ภายในงานจะมีกว่า 1,000 โครงการทั้งพร้อมอยู่และเปิดขายใหม่มาร่วมออกบูธ และคาดว่าจะมีการแข่งโปรโมชั่นกันอย่างดุเดือด เพื่อชิงกำลังซื้อภายในงานในช่วงไตรมาสุดท้ายของปีนี้ ตั้งเป้าตลอด 4 วันมียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาท
“ถือว่าเป็นโอกาสทองของคนที่อยากมีบ้าน เพราะราคาดีที่สุดในรอบ 10 ปี อย่างไรก็ดีก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาในช่วงเวลาระหว่างจัดงาน เพื่อกระตุ้นตลาดอีกแรง ถ้าหากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจะเป็นแรงส่งตลาดคึกคักต่อเนื่องไปถึงปี 2569 เราเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกในครึ่งหลังของปี 2568 ทั้งยอดขายและยอดโอนเริ่มฟื้นจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงการใหม่เปิดตัวในราคาย้อนยุคไปเมื่อ 10 ปี ทำให้ลูกค้าซื้อในราคาที่ถูกลงและในงานมหกรรมจะมีโครงการใหม่มาเปิดจอง, การลดราคาของโครงการเก่า,นโยบายLTV และการแข่งขันของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง”ประเสริฐกล่าว
“องคฤทธิ์ พรหมโยธี ประธานจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 กล่าวว่า งานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงสินค้าด้านที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็น สนามนโยบาย ที่ภาคอสังหาฯ จะจับตาทิศทางการทำงานของรัฐบาลใหม่ในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจใดเป็นแรงส่งสำคัญในปี 2569 โดยปีนี้เป็นความท้าทายคือการส่งไม้ต่อจากครั้งความสำเร็จที่ผ่านมา จากการสร้างยอดขายสูงสุดในประวัติการณ์กว่า 20,000 ล้านบาทมาแล้ว ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้ จึงได้วางกลยุทธ์และเป้าหมายการจัดงานภายใต้แนวคิด ‘New Marketplaces, Serve Supply on Every Demand’ และกลยุทธ์ ‘Fast Track ทางด่วนของคนอยากมีบ้าน’ ที่ออกแบบขั้นตอนซื้อบ้านหรือคอนโดให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค”
“หัวใจสำคัญงานปีนี้ การเชื่อมโยงดีมานด์ผู้บริโภคกับซัพพลายผู้ประกอบการในจังหวะที่ตลาดกำลังรอฟังทิศทางนโยบายรัฐ ไม่เพียงดึงดูดผู้ซื้อบ้านครั้งแรก แต่ยังตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอัพเกรดที่อยู่อาศัย ยังดึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยพื้นที่บูธมีการตอบรับอย่างร้อนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่ สามารถจำหน่ายพื้นที่บูธได้เต็ม 100% ก่อนงานเริ่ม ถือเป็นสัญญาณชัดเจนเอกชนมั่นใจในพลังการซื้อขายช่วงปลายปี 2568” องคฤทธิ์ กล่าว
“องคฤทธิ์”ย้ำด้วยว่า การที่บูธเต็มเร็วสะท้อนผู้ประกอบการมองงานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการปลุกกำลังซื้อ และสร้างแรงส่งต่อยอดไปถึงต้นปีหน้า สิ่งที่น่าจับตาคือเทรนด์ผู้บริโภคและตลาดต้นปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นดีมานด์จากคนรุ่นใหม่ ที่มองหาที่อยู่อาศัยราคาจับต้องได้ กลุ่มอัพเกรดที่ย้ายจากคอนโดสู่บ้านเดี่ยว นักลงทุนที่สนใจอสังหาฯไทยว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย กลุ่มตลาดต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และยุโรป ที่มองหาบ้านพักตากอากาศและที่อยู่อาศัยเพื่อเกษียณในไทย ทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดในปี 2569
หากให้มองวิเคราะห์แนวโน้มความสำเร็จจากทางนโยบายรัฐ ท่องเที่ยวและตลาดต่างชาติ เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ความสำเร็จของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 จะได้แรงหนุนจากปัจจัยหลัก 5 ประการ ได้แก่
1.มาตรการภาครัฐ: คาดว่าจะมีการออกนโยบายใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง รวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเร่งกำลังซื้อ 2.ภาพรวมเศรษฐกิจไทย มีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนและการบริโภคเอกชน
3.ภาคการท่องเที่ยว: คาดว่าปี 2569 ไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคน ซึ่งจะเป็นแรงเสริมกำลังซื้อในตลาดบ้าน คอนโด โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวเมืองหลัก
4.ตลาดลูกค้าต่างชาติ: ความต้องการอสังหาฯไทยยังคงสูง โดยเฉพาะในทำเลกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่
5.จุดแข็งของงานมหกรรมบ้านและคอนโด นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายจากผู้พัฒนาโครงการชั้นนำระดับประเทศ ที่มีตัวเลือกของสินค้าให้มากที่สุดในประเทศไทย ทางผู้จัดงาน 3 สมาคม ยังมีสิทธิพิเศษของรางวัลมากมาย อาทิ เช่น ส่วนลดเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่ากว่า 8.4 แสนบาท สำหรับผู้ที่จองซื้อภายในงานได้มีสิทธิ์ร่วมลุ้น นอกเหนือจากแต่ละโครงการที่ได้ขนทัพอัดโปรโมชั่นกับแบบสุดๆภายในงานนี้
ด้าน”คมสัน วุฒิพงศ์” ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 กล่าวเสริมว่า ปีนี้เราคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 30,000 – 40,000 คน ตลอด 4 วัน โดยคาดการณ์มูลค่าการซื้อขาย จองบ้านและคอนโดภายในงานเทียบเท่ากับต้นปีหรือมากกว่า ซึ่งสะท้อนจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการกลับมาของตลาดอสังหาฯ ในช่วงปลายปีอย่างทุกครั้งและจากจังหวะสำคัญของนโยบายรัฐ สถานการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้งานมหกรรมบ้านและคอนโด จึงถูกมองว่าไม่ใช่เพียงการแสดงสินค้าอสังหาฯ แต่คือบารอมิเตอร์ของตลาดอสังหาฯไทยที่จะสะท้อนชัดเจนว่า ปี 2569-2570 ภาคอสังหาฯ จะกลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยอย่างไรต่อไปข้างหน้านี้
