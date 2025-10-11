ราคาทองพุ่ง 250 บาท ทะลุ 62,000 กังวลสงคราม สะดุ้งคำขู่ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนรอบใหม่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.11 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 250 บาท สู่บริเวณ 62,100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมดมากถึง 42 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 450 บาท สู่บริเวณ 61,850 บาท
โดยราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 62,900 บาท รับซื้อบาทละ 60,761.28 บาท ส่วนทองแท่ง ขายออกบาทละ 62,100 บาท รับซื้อบาทละ 62,000 บาท
ส่วนราคาทองคำ Spot ปิดตลาดการซื้อขายสัปดาห์นี้กลับขึ้นเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อีกหลังหลังจากวันศุกร์ร่วงหลุดระดับดังกล่าว ส่วนสัปดาห์นี้ทองคำพุ่งขึ้น All-Time high ได้บริเวณแถวๆ 4,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านราคาทองคำโคเม็กซ์สหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 27.80 ดอลลาร์ สู่บริเวณ 4,000.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องมาจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลสงครามการค้าระลอกใหม่ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขู่ว่า กำลังพิจารณาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่
ทั้งนี้ภาพรวมทั้งปี 2568 ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา ราคาทองปรับขึ้นมาแล้ว 19,700 บาท ล่าสุดเดือนตุลาคมปรับขึ้นมาแล้ว 3,700 บาท
ขณะที่แนวโน้ม สมาคมค้าทองคำมองว่าระยะสั้นราคายังคงมีความผันผวนหนัก ขณะที่ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นถึงปลายปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 โดยทองโลกราคาเกิน 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองไทยราคาทะลุบาทละ 62,000 บาท