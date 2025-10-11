เศรษฐกิจ

ราคาทองพุ่ง 250 บาท ทะลุ 62,000 กังวลสงคราม สะดุ้งคำขู่ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนรอบใหม่

ราคาทองพุ่ง 250 บาท ทะลุ 62,000 กังวลสงคราม สะดุ้งคำขู่ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนรอบใหม่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.11 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 250 บาท สู่บริเวณ 62,100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมดมากถึง 42 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 450 บาท สู่บริเวณ 61,850 บาท

โดยราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 62,900 บาท รับซื้อบาทละ 60,761.28 บาท ส่วนทองแท่ง ขายออกบาทละ 62,100 บาท รับซื้อบาทละ 62,000 บาท

ส่วนราคาทองคำ Spot ปิดตลาดการซื้อขายสัปดาห์นี้กลับขึ้นเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อีกหลังหลังจากวันศุกร์ร่วงหลุดระดับดังกล่าว ส่วนสัปดาห์นี้ทองคำพุ่งขึ้น All-Time high ได้บริเวณแถวๆ 4,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ด้านราคาทองคำโคเม็กซ์สหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 27.80 ดอลลาร์ สู่บริเวณ 4,000.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องมาจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลสงครามการค้าระลอกใหม่ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขู่ว่า กำลังพิจารณาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่

ADVERTISMENT

ทั้งนี้ภาพรวมทั้งปี 2568 ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา ราคาทองปรับขึ้นมาแล้ว 19,700 บาท ล่าสุดเดือนตุลาคมปรับขึ้นมาแล้ว 3,700 บาท

ขณะที่แนวโน้ม สมาคมค้าทองคำมองว่าระยะสั้นราคายังคงมีความผันผวนหนัก ขณะที่ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นถึงปลายปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 โดยทองโลกราคาเกิน 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองไทยราคาทะลุบาทละ 62,000 บาท