‘อรรถพล’ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ สั่งด่วนติดโซลาร์เซลล์ 100 ชุด ช่วยทหารชายแดน

“อรรถพล” ลงพื้นที่ศรีสะเกษ สั่งด่วนติดโซลาร์เซลล์ 100 ชุด ให้ทหารชายแดน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย พลโทอดุลย์  บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ในพื้นที่ชายแดน และให้กำลังใจกับทหารที่ประจำการอยู่บริเวณแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ

โดยได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่ พร้อมสั่งการด่วนให้ กฟผ. สนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  รวมแบตเตอรี่ จำนวน 100 ชุด ที่ใช้ในการสื่อสารทางทหารในพื้นที่ชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติและประชาชน

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านสะดวกซื้อบ้านผือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลังจากได้รับการซ่อมแซมและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบระหว่างไทย – กัมพูชา โดยได้พูดคุยและให้กำลังใจเจ้าของสถานีบริการ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่แหล่งจัดเก็บและจุดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อ่อนไหว เพื่อเตรียมการและบรรเทาความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ในช่วงบ่าย นายอรรถพล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่หนองละหาร ต.ละลม อ.ภูสิงห์ เพื่อสำรวจและเตรียมเดินหน้าโครงการ Quick Big Win โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร 1,200 ระบบ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้สูบน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรที่ส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมทั้งการร่วมลงทุน และการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

พื้นที่นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมเดินหน้าตามแผนส่งเสริมทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จ 50 ระบบ ภายใน 4 เดือน (ตุลาคม 2568 – มกราคม 2569) และจะเร่งดำเนินการอีก 1,150 ระบบ จนครบตามเป้าหมาย 1,200 ระบบทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะจะมีเม็ดเงินในการลงทุนในโครงการกว่า 12,000 ล้านบาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 63,000 ตันต่อปี

“การลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันนี้ ผมได้เห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่าสถานการณ์ ตามแนวชายแดนยังไม่คลี่คลาย แต่กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า จะอยู่เคียงข้างประชาชน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ให้กับทหารตามแนวชายแดน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติ อีกทั้งการดูแลความปลอดภัยและความพร้อมให้บริการในสถานีบริการน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งระบบโซลาร์สูบน้ำในหนองละหาร ต.ละลม อ.ภูสิงห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาแหล่งน้ำทำการเกษตรในฤดูร้อน ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา สามารถช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวและพืช ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300 ไร่ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Big Win ที่กระทรวงพลังงานได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่า กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินทุกมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผลักดันทุกนโยบายให้สำเร็จในเวลาที่มีอย่างจำกัดโดยเร็ว” นายอรรถพล กล่าว