MBKอัด 50 ล้านกระตุ้นช้อป ดึง BNK48 สร้างสีสันต้อนรับฮาโลวีน เริ่ม 23 ต.ค.นี้

เอ็มบีเคอัด 50 ล้านกระตุ้นช้อป ดึง BNK48 ต้อนรับฮาโลวีน เปิดโรงเรียนสยองขวัญ 23 ต.ค.นี้
นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK เปิดเผยว่า ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2568 ได้เตรียมงบจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อทำกิจกรรมการตลาดกระตุ้นกำลังซื้อ และเพิ่มทราฟฟิก 4 ศูนย์การค้าของเอ็มบีเค ซึ่งปัจจุบันมีทราฟฟิกอยู่ที่ 150,000 คนต่อวัน โดยเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ทราฟฟิกเติบโต 20%จาก 80,000 คนต่อวัน อยู่ที่ 130,000 คนต่อวันในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นลูกค้าชาวไทย 55% และต่างชาติ 45% เช่น อาหรับ อินเดีย ยุโรป ส่วนนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นจีนจากไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม แม้จะไม่มีจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาก็ไม่ส่งผลกระททบต่อศูนย์
ทั้งนี้ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (ไอแอม) ผู้ดูแลศิลปินกลุ่ม BNK48 ทำกิจกรรมแรกรับเทศกาลฮาโลวีนชื่อว่า“ MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ”โดยมีศิลปิน BNK48 มาร่วมสร้างสีสันระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ และใช้งบดำเนินการกว่า 10 ล้านบาท คาดว่าจะมีทราฟฟิคเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อวัน
“ตลอด 3 เดือนสุดท้ายนี้ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เราจะมีกิจกรรมออกมา เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมแล้ว ยังมีแบรนด์อาหารต่างประเทศและแบรนด์มือถือที่มาเปิดในไทยครั้งแรก เราพยายามปรับพื้นที่เช่าที่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแน่นถึง 99% ให้มีสิ่งใหม่ๆดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจุดขายของเอ็มบีเคคือเป็นตลาดนัดติดแอร์ มีสินค้าหลากหลายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพราะเรามีโรงเรียนนานาชาติมาเปิดบริการด้วย ยังมีร้านอาหารและสปา รวมถึงร้านค้าสินค้ามือสอง เช่น มือถือ ที่ลูกค้าต่างชาตินิยมซื้อและใช้บริการ”นายสมพลกล่าว
นายณัฐพล บวรวัฒนะ ผู้บริหารบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ในฐานะผู้ดูแล BNK48 มุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำให้กับแฟนคลับและสาธารณชน การร่วมมือกับเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ในงาน MBK Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นน้อง ๆ BNK48 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แปลกใหม่และท้าทายในรูปแบบฮาโลวีน การผสมผสานความหลอนเข้ากับความน่ารักสดใสของไอดอล จะสร้างมิติใหม่ให้กับงานเทศกาลนี้ และเราหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจกลับไป
สำหรับรายละเอียด MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ จะพาผู้เข้าชมดำดิ่งสู่เรื่องราวโศกนาฏกรรมในรั้วโรงเรียน ที่ถูกถ่ายทอดผ่าน 4 ห้องประสบการณ์สุดเฮี้ยนเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุก เปิดประตูกระตุ้นต่อมกรี๊ดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ในเวลา 11.00 น. – 20.00 น. แบ่งตารางคาบเรียนให้เข้าชม ดังนี้
คาบที่ 1 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. คาบที่ 2 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. คาบที่ 3 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. คาบที่ 4 เวลา 17.00 น. – 18.30 น. และ คาบที่ 5 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสยองขวัญและถ่ายภาพในบรรยากาศสุดพิเศษนี้ได้ ฟรี! เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK Plus เตรียมตัวมาท้าทายความกล้าและสนุกไปกับความหลอนที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็มให้ในฮาโลวีนปีนี้
สำหรับไฮไลท์คาบเรียน ภาคพิเศษกับความหลอนสุดเซอร์ไพรส์กับศิลปิน BNK48 เฉพาะที่ 27-29 ตุลาคมนี้เท่านั้น ได้แก่ คาบที่ 3 เวลา 15.30 น. – 16.30 น. คาบที่ 4 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. คาบที่ 5 เวลา 18.30 น. – 19.30 น. จำหน่ายบัตรรอบพิเศษในราคา 200 บาท