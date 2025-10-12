ศูนย์ฯ สิริกิติ์ คว้ารางวัลระดับโลก จากโครงการ ‘ไม่เหลือทิ้ง อิ่มใจกว่า’ ยกระดับสู่ ศูนย์ประชุม Zero Food Waste
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สร้างชื่อในเวทีโลก ด้วยการคว้ารางวัล AIPC Innovation Award 2025 –Winner Delegate’s Choice จากการโหวตของศูนย์ประชุมทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคม ศูนย์ประชุมระหว่างประเทศ (AIPC- International Association of Convention Centres) และชนะเข้ารอบสุดท้าย รางวัล UFI Operations & Services Award 2025 ของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการระดับโลก (UFI- The Global Association of the Exhibition Industry) จากโครงการ “ไม่เหลือทิ้ง อิ่มใจกว่า (Waste Not, Delight More)” ยกระดับศูนย์ฯ สิริกิติ์ สู่ศูนย์ประชุม Zero Food Waste
สำหรับโครงการ “Waste Not, Delight More” เป็นโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะเศษอาหาร อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ที่ริเริ่มเมื่อปี 2566 โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะอาหารให้เป็นศูนย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการสั่งอาหารล่วงหน้า การออกแบบเมนูโดยเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
ยังรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการกำจัดขยะอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งเรื่องรสชาติ คุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยรักษ์โลก เพราะอาหารทุกจานไม่เพียงแต่สร้างความสุข แต่ยังไม่ทิ้งขยะไว้เบื้องหลัง และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
จากการส่งโครงการดังกล่าวเข้าประกวดในเวทีโลก และได้รับรางวัล AIPC Innovation Award 2025 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ยกย่องศูนย์ประชุมที่มีนวัตกรรม และแนวทางบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ครอบคลุมการดำเนินงาน การตลาด และการบริการ โดยรางวัลประเภท Winner Delegate’s Choice มาจากการโหวตของศูนย์ประชุมทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อยกย่องผลงานที่โดดเด่น และน่าประทับใจที่สุด
นอกจากนี้ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังชนะเข้ารอบ 4 หน่วยงานสุดท้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดแสดงสินค้าทั่วโลกที่ประกวดรางวัล UFI Operations & Services Award 2025 จากสมาคม UFI – The Global Association of the Exhibition Industry ภายใต้หัวข้อ “Revolutionising the F&B Experience in Exhibitions: Sustainable, Engaging, and Adaptive Solutions” ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องแนวปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านอาหารที่โดดเด่นในเรื่องความยั่งยืน
สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในเวทีโลก แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของเราที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการขยะอาหารให้เป็นศูนย์ รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนออาหาร และเครื่องดื่ม แต่ยังคงไว้ซึ่งความยั่งยืน รางวัลดังกล่าว จะเป็นทั้งกำลังใจ และแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนาเรื่องความยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเป็นศูนย์”
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมเดินหน้า เป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่น ๆ และร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน โดยสะท้อนให้เห็น จากการที่ผู้จัดงานชั้นนำเลือกมาจัดงานด้านความยั่งยืนที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ อาทิ งาน Mae Fah Luang Foundation Sustainability Forum 2025 ,งาน Sustainability Expo 2025, งาน Thailand Smart City Expo 2025 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity: IBD 2025