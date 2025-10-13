เศรษฐกิจ

มุขเด็ด

มุขเด็ด
อธิป พีชานนท์

ถามใครในช่วงนี้ ยังไม่มีใครที่จะกล้าฟันธงชัดๆ ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย จะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีฟื้นตัว ท่ามกลางปัจจัยฉุดรั้งท่วมตลาด

เช่นเดียวกับนักพัฒนาอสังหาฯรุ่นเก๋าอย่าง อธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งวันก่อนได้เป็นวิทยากรขึ้นพูดบนเวทีงานสัมมนาวิชาการของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

โดยประเมินว่าตลาดอสังหาฯ ยังไม่ฟื้นตัว กำลังซื้อคนไทยยังอ่อนแอ ผู้ซื้อต่างชาติยังไม่กลับมา

“ธุรกิจอสังหาฯจะดีได้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกด้วย ผมคาดว่าปี 2568 ตลาดน่าจะติดลบ 5-15% คอนโดฯยังเป็นตัวถ่วง”

พูดไปก็หยอดมุขเด็ด ส่งไปถึง “พี่สุ่น” สุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่นั่งฟังอย่างตั้งใจ

ADVERTISMENT

“สิ่งที่ผมมอง อาจจะทำให้คุณสุนทร ผิดหวังเล็กน้อยถึงมาก (ยิ้ม)”

น้านนานจะหยอดมุขเด็ดสักที วันนั้นจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ (อิอิ)