ถามใครในช่วงนี้ ยังไม่มีใครที่จะกล้าฟันธงชัดๆ ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย จะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีฟื้นตัว ท่ามกลางปัจจัยฉุดรั้งท่วมตลาด
เช่นเดียวกับนักพัฒนาอสังหาฯรุ่นเก๋าอย่าง อธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งวันก่อนได้เป็นวิทยากรขึ้นพูดบนเวทีงานสัมมนาวิชาการของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
โดยประเมินว่าตลาดอสังหาฯ ยังไม่ฟื้นตัว กำลังซื้อคนไทยยังอ่อนแอ ผู้ซื้อต่างชาติยังไม่กลับมา
“ธุรกิจอสังหาฯจะดีได้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกด้วย ผมคาดว่าปี 2568 ตลาดน่าจะติดลบ 5-15% คอนโดฯยังเป็นตัวถ่วง”
พูดไปก็หยอดมุขเด็ด ส่งไปถึง “พี่สุ่น” สุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่นั่งฟังอย่างตั้งใจ
“สิ่งที่ผมมอง อาจจะทำให้คุณสุนทร ผิดหวังเล็กน้อยถึงมาก (ยิ้ม)”
น้านนานจะหยอดมุขเด็ดสักที วันนั้นจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ (อิอิ)