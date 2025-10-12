ขึ้นทางด่วนฟรี 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 63 ด่าน
เนื่องในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม หรือวันนวมินทรมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) สำหรับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ประกอบด้วย
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
คลิก เพื่อตรวจสอบทั้ง 3 สายทาง รวม 63 ด่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543
